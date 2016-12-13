Деталі
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Світ земноводних дивний і різноманітний. Доказом цьому можуть служити деякі цікаві факти про жаб, істот, які в більшості своїй не викликають сплеску позитивних емоцій.

Point Green Чи знаєте Ви, чому в давнину було прийнято кидати жабу у відро з молоком?
Справа в тому, що холодильників в ту пору не було, а у жаби волога шкіра має бактерицидні властивості, саме тому молоко з жабою ніколи не скисало.

  Цікаві факти про жаб.

Point Green У жаб дуже цікаво влаштовано зір - вони можуть одночасно дивитися вгору, вперед і вбік. Також очі жаб відіграють важливу роль в ... травленні. Саме за допомогою очей жаба допомагає проштовхнути їжу, що знаходиться у роті, далі по травному тракту. Тому захопивши здобич, ці представники світу амфібій обов'язково повинні моргнути. А ще жаби закривають очі лише на невеликий проміжок часу навіть тоді, коли сплять.
 
Цікаві факти про жаб.
 

 
Point Green У жаб унікальна система дихання, адже ці земноводні дихають як легенями, так і ротом і всією поверхнею шкіри.
Перебуваючи у воді жаби дихають шкірою, на суші за їхнє дихання відповідають легені і рот. Організм жаб влаштований таким чином, що кожен раз занурюючись у воду, тварина провокує відключення дихальної системи. Кровоносна система жаб теж досить цікава: їх серце складається з 2 відділів, а в тілі курсує змішана венозно-аретеріальная кров.
 
Цікаві факти про жаб.
 
Point Green Жаби - кращі стрибуни у тваринному світі. Представники деяких видів (жаба Litoria nasuta, що мешкає в Австралії) можуть долати в стрибку відстані які в 50 разів перевищують їх розмір і досягати прискорення до 20 метрів в секунду. Інші (Rhacophorus Nigropalmatus - літаючі жаби Уоллеса, що живуть у вологих джунглях Малайзії і Борнео) можуть не тільки чудово стрибати, але і навіть планувати, "пролітаючи" відстані в 15 м.
 
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Point Green Діапазон розмірів цих земноводних досить широкий. Так, найменша в світі жаба має довжину тіла всього 8,5 мм, а живе вона на Кубі.

Цікаві факти про жаб.

А ось фото найменшої жаби крупним планом.

Цікаві факти про жаб.

Point Green Гігантська жаба-Голіаф є найбільшою представницею свого виду. Її максимальна довжина 36 см, а вага може перевищувати 3 кілограми. У голіафа дуже міцні ноги, завдяки яким середній стрибок цієї жаби перевищує 3 метри.

жаба-Голіаф

Point Green Не варто думати, що жаби - це нешкідливі створіння. Насправді саме жаба є найотруйнішою сухопутною твариною в світі.
Порода цієї жаби - «Коко», мешкає вона тільки в Південній Америці. Отрута «Коко» в тридцять п'ять разів небезпечніша, ніж отрута кобри.
 
жаба коко

 

Point Green В Японії жабам призначена дуже шанована роль - там вони є символом везіння.

жаби

Point Green А в Стародавньому Єгипті ці створіння теж були символом - але втілювали собою воскресіння, причому їх муміфікували одночасно з померлою людиною. Вчені припускають, що це, швидше за все, пов'язано з наступним. У помірних і холодних широтах жаби «замерзають» щороку, впадаючи в зимову сплячку, і повертаються до життя лише навесні.

Відбувається це через те, що у жаби виробляється глюкоза. При морозі вся рідина з глюкозою приймає консистенцію сиропу, при цьому без утворення кристалів. Саме тому після нетривалого зимового сну жаба здатна вижити.

Цікаві факти про жаб.

Point Green На даний момент вченими описано 5 тисяч видів амфібій, причому 88% з цих п'яти тисяч - жаби

Цікаві факти про жаб.

 

Point Green І останній, сумний факт - жабам загрожує зникнення багато в чому завдяки невгамовній тязі людини до експериментування саме над цим видом земноводних і прагненню поїдати ніжне м'ясо жаб, що є делікатесом.

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Коментарі   

0 # Олександра 13.12.2016, 16:23
Інформація гарна,але жаби гидкі та безкорисні створіння. Картинки йдуть в тему,але для мене вони дуже бридкі...
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