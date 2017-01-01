10 дивних істот тропічних лісів Амазонки.

Швидко зникаючі тропічні ліси Амазонки прихистили величезну кількість дивовижних живих істот. Можливо, ви чули про кажанів вампірів, піраній і анаконд.

Однак серед тварин Амазонії можна зустріти і не менш дивних створінь, про яких мало, хто знає. Пропонуємо вам познайомитися з цими унікальними тваринами тропічних лісів Південної Америки.



Кинкажу.

Це тварина з сімейства єнотових володіє золотистим хутром, а своїм довгим чіпким хвостом вміє спритно хапатися за гілки дерев. Його часто називають медовим ведмедем, він мешкає на деревах і в основному харчується фруктами. Кинкажу має довгий, 10-сантиметровий язик, за допомогою якого дістає фрукти і злизує нектар з квітів.

Електричний вугор

Електричний вугор який живе в каламутних річкових водах Амазонки може легко вбити людину, вдаривши її струмом. Найчастіше жертва, яку вразить цей вугор, тоне через те, що не може поворухнутися після удару струмом. Ця хижа риба використовує свої електричні властивості для того, щоб вбивати здобич і пересуватися при поганій видимості. Незважаючи на назву, електричні вугри зовсім не знаходяться в близькій спорідненості з звичайними вуграми і відносяться до іншого сімейства - електричні вугри.

Дереволаз.

Ці яскраві жаби є одними з найбільш отруйних істот на планеті. Таке забарвлення потрібне їм для того, щоб відлякувати потенційних ворогів. Отрута деяких земноводних настільки сильна, що може вбити людину, яка тільки доторкнеться до їх шкіри.

Мураха-куля

Найбільший в світі мураха може виростати до розмірів вашого мізинця і вміє сильно кусатися, як оса. На відміну від багатьох інших видів мурах, мурашки-кулі ведуть одиночний спосіб життя протягом дня, однак ночами воліють збиратися в колонії. Гнізда зазвичай будують біля дерев. Цих мурах прозвали "кулями", мабуть, через те, що їх укуси дуже болючі і можуть боліти кілька днів. Місцеві племена використовували цих мурах для обряду ініціації хлопчиків, готуючи їх до дорослого життя. Підлітка жалили мурахи, і він не повинен був не подати жодного звуку.

Василіск.

Ховаючись від ворога, ці рептилії можуть бігти по поверхні води зі швидкістю близько 8 кілометрів на годину. Саме за таке "ходіння по воді" їх прозвали "ящірками Ісуса Христа". Це вдається ящірці завдяки тому, що вона швидко перебирає лапами.

На лапках василіска є звисаюча шкіра, яка створює більш широку поверхню і повітряний мішок, щоб посилити поверхневий натяг. Однак бігати занадто довго по воді тварина не в силах через закони фізики і, в кінцевому підсумку, змушена продовжувати шлях вплав.

Рибоїдний кажан.

У найбільших в світі кажанів є кігті, як у хижих морських птахів, тому вони можуть спокійно ловити рибу. Цих мишей іноді називають "бульдогами" через їх морду, що нагадує собачу. У темряві вони падають вниз і ловлять рибу, яку вистежують за допомогою ехолокації. Жодне інше сімейство кажанів не вміє ловити рибу.

Скляна жаба.

Тіло скляної жаби абсолютно прозоре, тому можна побачити всі її органи, включаючи серце. Це дозволяє земноводним зливатися з навколишньою зеленню і ховатися від ворогів.

Жук з головою у формі арахісу.

Жук виду Fulgora laternaria має незвичайну зовнішність. На голові у нього є дивної форми наріст, який неймовірно схожий на арахіс в лушпинні, звідси і назва. Для чого цій комасі потрібна настільки екзотична зовнішність, поки залишається для дослідників загадкою, проте вони припускають, що жук імітує форму голови ящірки і таким чином відлякує потенційних ворогів. Цей жук фактично не має іншого захисту, хоча на його крилах є плями, які схожі на очі сови. Таке забарвлення, мабуть, також служить своєрідним захистом.

Лісовий Козодій.

Протягом дня ці птахи відпочивають на мертвих гілках дерев, причому їх забарвлення і форма тіла так добре імітують їх місце відпочинку, що птахів ледь можна помітити. Вони ведуть нічний спосіб життя, ловлять комах, а протягом дня вміло ховаються, так сказати, на самому видному місці. Пташенята з дитинства опановують науку маскування і, хоча у них інше забарвлення, ідеально ховаються на тому ж шматку дерева, тільки вже у вигляді грибів.

Риба кандіру.

Ця риба, яка водиться в Амазонці, досить маленька, проте її дуже побоюються. Вважається, що вона може проникнути в сечостатеві шляхи, вагіну або анальний отвір людини яка купається в річці і оселитися там. Єдиним способом визволити рибу з вашого тіла є операція. У дикій природі ця довга рибка розміром з олівець паразитує в анальних отворах деяких тварин, тому залізти в людину їй також не складно.

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