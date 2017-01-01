Чому собаки і кішки не люблять один одного?

Часто доводиться чути приказку «Живуть як кішка з собакою». З давніх часів собаки і кішки відчувають взаємну неприязнь. Власникам собак, особливо великих, з важкістю доводиться утримувати свого вихованця, який побачив кішку. Та й серед кішок зустрічаються особини, що кидаються в бійку на добродушного пса.

У більшості з нас є домашні тварини, але рідко хто задається питанням, які ж причини можуть висловлювати подібну ворожнечу.



версія

Однією з причин є генетичне приречення собак. Вони відносяться до сімейства псових, тобто до хижаків. Будь-яких інших більш дрібних тварин собаки розцінюють як дичину. Особливо небезпечні собаки бійцівських порід, при виведенні яких закріплювалися певні якості. Такі собаки володіють агресією проти інших видів тварин, навіть проти людей, які видалися їм підозрілими. Представники мисливських порід собак також є загрозою для кішок.

версія

Наступною причиною неприязні кішок та собак може бути взаємне нерозуміння. Собаки дуже комунікабельні тварини, і в їхніх генах історично простежується бажання спілкування з широким спектром тваринного світу, включаючи і саму людину. Собаки, на відміну від котів, живуть зграями. Кішки, навпаки, за своєю природою спостерігачі і уникають зайвих контактів. Недарма є приказка: "Кішка, що бродить сама по собі.» Собака, запримітивши кішку, миттєво біжить до неї, відчуваючи цікавість і бажання налагодити контакт. Кіт кидається навтьоки, що породжує ще більшу цікавість з боку собаки, одночасно включається і мисливський інстинкт

Собаки і коти ніяк не можуть адекватно сприйняти сигнали один одного. Пес, виляючи хвостом, проявляє інтерес, висловлює радість. Подібний сигнал у кота є показником небезпеки або страху. Собачі, за своєю природою дуже емоційні і шумні, кішки, навпаки, якщо і виявляють емоції, то дуже тихо.

Собаки до того ж володіють асоціативною пам'яттю. Події, що їх спіткали одного разу запам'ятовуються на все життя. Кіт міг колись образити пса, ще в щенячому віці. Пес зберіг образу на все життя. Таким чином, всі коти які зустрічаються на його шляху, на його думку, повинні бути покарані.

версія

Існує версія так званої територіальної претензії. Кожна тварина претендує на певну територію, размічуючи її. Однак, в селах, а також у багатьох власників коти і собаки можуть мирно співіснувати, звикнувши, один до одного. Собаки звикли жити в зграях, а тому сприймають всю її, як багатовидову. Відповідно до існуючої гіпотези, в епоху шаблезубих тигрів, її представники кривдили сімейство собачих.



Розглянувши основні версії можна сказати, що у собак на генетичному рівні існує ворожнеча до представників котячих. Чіткої відповіді на питання: чому собаки і кішки не люблять один одного, вчені дати не можуть. У статті розглянуті лише найбільш вивчені підстави неприязні.

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