 2017 рік кого і якої тварини? Який колір символ 2017 року?

Згідно зі східним календарем, наступний 2017 рік буде роком червоного або вогняного Півня. Півень - 10-ий знак гороскопу, тварина з групи янь, він управляє інтервалом часу з 5 до 7 години вечора. Найвдаліший "Півнячий сезон" - осінь, а саме вересень місяць (в гороскопі цей час відповідає знаку Діви).

Крім вогню, символом, що приносить удачу Півневі - метал, а колір - жовтий. Символами року в рослинному світі будуть апельсинове дерево, глід, пальма і тирлич. Сприятливими для Півня вважаються Англія, Австрія, Гаїті, Парагвай і Гана.

Незважаючи на те, що ми зустрічаємо календарний новий рік в ніч з 31 грудня на 1 січня, формально рік півня настане 28 січня 2017 року, а закінчиться в ніч з 15 на 16 лютого 2018 року.

Яким буде цей рік?

Рік Півня за гороскопом - це завжди яскраві і важливі події. Червоний півнячий колір - це енергія і сила, точність і скрупульозність, практичність і самовпевненість. Вважається, що в такому році удача посміхається сміливим, тим, хто прикладає сили до досягнення результату, хто не боїться цілеспрямовано і методично рухатися до поставленої мети, але і на рішучі вчинки готовий. Варто відзначити, що попередній рік півня був в 2005 році а повернеться він до нас знову в 2029-му. Стихія 2017 року - Вогонь, але не варто цього боятися, адже, наприклад, в давнину приручення вогню дало людству величезний стрибок у розвитку. Більш того, попередні аналогічні роки не були для світу надзвичайно важкими або доленосним.

Дивно, але в різних культурах півень є символом одних і тих же явищ: нового дня, світла, а також завзятості і добрих справ. Відомо, що півень ревно захищає свою територію і не здається до останнього подиху, тому немає нічого дивного в тому, що він не раз ставав символом найсміливіших кампаній. Його горда постава і здатність різними способами вселяти противнику страх цінувалися завжди.

Характеристика року: що нас чекає і до чого готуватися?

2017 - рік вогняного або червоного півня, норовливої, життєрадісної голосистої тварини. Він зустрічає новий день, тому Півень - це символ всього нового, він цікавий, товариський, ефектний, любить привертати до себе увагу і здобувати перемоги на всіх фронтах. В цілому цей символ супроводжує удача. Півень практичний і навіть розважливий, ось чому 2017 рік добре підходить для здійснення доленосних проектів: відкриття власного бізнесу, покупки нерухомості, переїзду.

Це хороший рік для того, щоб домогтися нового в досконально вивченій сфері - Півень консервативний і не любить зміни, зате він точно «схвалить» нові контракти, наукові вишукування, ремонт будинку або на дачі, поповнення в родині. Півнячий характер тяжіє до ощадливості, уважності до свого зовнішнього вигляду і здоров'я, тому всі придбання і інвестиції в себе в 2017 році будуть виключно вдалими.

Іншою відмінною рисою символу 2017 року є компанійська натура - не дивлячись на свій владний характер, Півник не терпить самотності. На 2017 рік сміливо можна планувати поїздки галасливими компаніями або великі сімейні свята, ювілеї, весілля - будь-яке подібне починання пройде «на ура».

Важливо підкреслити розбірливість Півня - будучи по натурі запальним, важливі рішення він приймає зважено, і цього у нього варто повчитися. Найвдалішим чином рік Вогняного Півня складеться у тих, хто займає керівні посади, щось організовує і створює, будь то нова компанія або велика сім'я - до таких людей символ 2017 року буде поблажливий, він любить тих, хто приймає рішення. Півень готовий підтримати амбітні плани і найсміливіші ідеї, але до будь-якого вчинку потрібно буде ретельно підготуватися.

Назвати 2017 рік простим можна, але він точно не буде нудним, адже нудьги і зневіри Півень не терпить. Найголовніше - вірити в себе і не втрачати самовладання. Ну, де ви бачили похмурого Півня?

Найбільш суперечливим наступаючий рік буде для міжособистісних і любовних відносин - запальний характер і деяка мінливість часто заважають Півневі налагодити зв'язки з друзями і коханими. З іншого боку, якщо вибір вже зроблено, Півень здатний кинути всі сили на зміцнення відносин, він готовий підносити подарунки і дивувати близьких.

Півень ревно відстоює свою територію і печеться про добробут близьких, тому будь-які дії в цьому напрямку буде супроводжувати удача!

Бажаємо Вам успіхів у Новому Році, та здійснення усіх Ваших мрій!

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