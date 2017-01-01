Молоді змії ростуть дуже швидко, трохи пізніше цей процес сповільнюється, але вони продовжують рости все своє життя. І в певний момент шкіра стає змії просто мала. До того ж свою шкіру змія "експлуатує" не завжди дуже акуратно, і на її тілі можуть бути потертості і пошкоджені лусочки. Змія навіть може відчувати деякі труднощі при своєму пересуванні, якщо у неї постраждали вентральні лусочки на нижньому боці тіла. Саме тому змії змушені періодично скидати свій старий "одяг", так як на відміну від інших тварин, шкіра змії росте окремо від решти її тіла.

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