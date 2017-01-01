Якби ви потрапили в середньовічну Японію і за якесь порушення вам запропонували з'їсти ціанистий калій або сиру рибу-фугу, то єдиний шанс вижити - вибрати перший варіант. І це так, адже навіть ця найсильніша неорганічна отрута в 275 разів слабкіша отрути, яку виділяє рибка.

••• Фугу - маленька рибка розміром всього з долоню, яка може плавати хвостом вперед. Замість луски у неї тонка еластична шкіра. Якщо фугу налякати, вона миттєво роздується і прийме форму кулі, утиканої гострими шипами. У такому стані вона в три рази перевищує свої первинні розміри. Відбувається це за рахунок води, яку рибка різко всмоктує в себе. Смертельна отрута - тетродотоксин - міститься в молочках, ікрі, на статевих органах, шкірі і в печінці фугу. Ця речовина має нервово-паралітичну дію. Смертельна доза для людини становить усього один міліграм тетродотоксину. В одній рибці цієї речовини вистачить, щоб вбити сорок чоловік.

••• На смак фугу, швидше, курка, ніж риба. А по консистенції її м'ясо нагадує желе.

••• Від фугу немає протиотрути, тому що вона просякнута тетродотоксином, нейтралізувати який сучасними препаратами неможливо. Існує тільки один спосіб, який дозволяє врятувати життя: медики штучно підтримують кровообіг і дихальну функцію організму до тих пір, поки отрута природним шляхом його не покине. На жаль, і цей метод діє тільки за умови, що людина прийняла мінімальну дозу.

••• 200 років фугу була забороненим делікатесом. У 1500 році від цього делікатесу постраждала ціла армія. Саме через цей випадок фугу близько 200 років була під забороною. Тільки після того, як в 1700 році міністр Хіробумі Іто спробував м'ясо смертоносної риби, він від захоплення зняв вето.

••• Отрута - найкраща приправа до готового блюда. Кухарі спеціально залишають в готовій страві риби фугу невелику кількість отрути. Не повірите, але саме це і обожнюють гурмани. Невелика концентрація смертельної речовини створює відчуття легкого поколювання в роті, і викликає невеликий дурман, який можна порівняти з сп'янінням.

••• Вважається, що крім гостроти смаку, помірна доза отрути може врятувати життя. Клієнтам, які вперше хочуть спробувати фугу, пропонують спробувати саке, настояне на плавниках цієї риби. Всього одна порція такої горілки в кілька разів збільшує шанси людини вижити навіть при сильному отруєнні.

••• Щоб стати майстром з приготування фугу, треба пройти смертельний іспит! З 1598 року в Японії діє закон, який зобов'язує всіх кухарів по фугу, отримати ліцензію. Для цього потрібно пройти не тільки теоретичну підготовку і показати знання практичних навичок, а й виконати найскладніше випробування - з'їсти приготовану страву. Так що, погані кухарі в Японії не затримуються.

••• В одному з парків Токіо стоїть пам'ятник рибі - фугу.

••• Щороку в Японії гинуть 10 - 20 чоловік, які їли цю рибу. Але вони намагалися приготувати її самі.

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