Народження і смерть є природною частиною життєвого циклу, але деякі тварини розмножуються всього один раз і покидають цей світ. Це явище відоме як семельпарія.

Це може здатися божевіллям, але суїцидальне парування досить часто зустрічається у деяких тварин.

Деколи акт спарювання забирає життя тварини в процесі або відразу після нього. Такий акт може тривати від кількох годин до цілого дня.

Богомоли відкушують голову після спарювання.

Як відомо самка богомола проковтує голову самця під час або після спарювання. Однак не всі самки це роблять. В експерименті на 40 парах богомолов, тільки одна пара виконала цей ритуал. Самець може уникнути сумної долі тільки випадково.

Іноді самка богомола повністю пожирає самця. Часто вона відкушує голову самця, а потім зпарюється з безголовим тілом. Хоча акт призводить до смерті самця, це забезпечує самці більше шансів на запліднення.

Хамелеони Мадагаскару швидко живуть і вмирають після спарювання.

Хамелеони виду Furcifer labordi, що мешкають в сухих лісах Мадагаскару, живуть всього рік. Майже 8 місяців вони проводять всередині яйця, а після того, як вилупляться, живуть 4-5 місяців, відкладають яйця і вмирають відразу після акту розмноження.

Самці і самки борються один з одним, і якщо це не призводить до смерті, агресія призводить до вироблення високого рівня гормонів, що і вбиває їх.

Північні сумчасті куниці живуть люто і гинуть після спарювання.

У північних сумчастих куниць відносно коротке життя, яке триває всього 12 місяців, так як вони спаровуються до смерті. Під час періоду розмноження самець вирушає далеко у пошуках самки. Коли вони, нарешті, спаровуються, вони роблять це з якомога більшою кількістю самок, щоб поширити свої гени.

Самець також дуже агресивний під час розмноження, він дряпається, кусається і іноді вбиває самку. Навіть якщо самець виживає після цілого дня парування, він може прожити від декількох днів до тижня після цього.

Морські слони люто змагаються і розчавлюють самку.

Морські слони перебувають на межі зникнення. Ці морські ссавці мігрують на пляж і розмножуються взимку. Самці починають боротися за найкращі і великі території, намагаючись придушити слабких.

Співвідношення самців і самок зазвичай становить 1 до 10, та десятки самок спаровуються з альфа-самцем і народжують потомство. Іноді, коли самець приходить у лють, він може вкусити самку і розчавити її до смерті. Пролітаючі низько літаки можуть налякати колонію, і перелякані тварини біжать до води, розчавлюючи дитинчат.

Бджоли доходять до кульмінації з вибухом.

Ритуал спарювання бджіл досить цікавий і шокуючий. Після формування колонії, робочі бджоли вибирають бджолину матку і захищають її від суперників. Як тільки бджолина матка досягає зрілості, вона вибирає десятки самців з декількох тисяч в колонії. Але вибраних самців складно назвати щасливчиками, так як під час спарювання статеві органи трутня вибухають, і він гине. Геніталії залишаються всередині бджолиної матки і запліднюють її. Після цього ритуалу матка може відкласти до 1500 яєць на день протягом 3 років.

У кальмарів поширене жорстоке спарювання.

Коли починається сезон розмноження, самці і самки збираються в одному місці. Кальмари виду Taningia danae протикають самок гострими гачками, а потім вкладають насіннєві придатки в отвори, що утворилися, запліднюючи її.

Інший вид кальмарів Onykia ingens випускає сперматозоїди з ферментами, розчинювальними тканини, через шкіру самки. Як тільки самка запліднена, вона здатна зробити тисячі яєць одночасно. Дитинчата кальмарів починають плавати з народження і здатні захистити себе. В той же час дорослі особини живуть недовго і зазвичай гинуть після розмноження.

Самець тонкого бразильського опосума вмирає після спарювання, а самка після пологів.

Парування – важлива частина життя людей і тварин, але мало хто з них настільки сильно хоче передати свої гени, що практично вмирає від виснаження. Нещодавно відкритий вид опосумів парується протягом 14 годин з якомога більшою кількістю самок.

Під час сезону розмноження у тілі самця виробляється стільки гормону стресу, що його тіло практично відключається. Самець хапає будь-яких самок які трапилися на шляху і злучається, поки не вмирає.

Забірні ігуани недовго живуть і вмирають відразу після спарювання.

У забірних ігуан відносно коротке життя, і вони досягають зрілості протягом 5-ти місяців після народження. Після досягнення зрілості вони паруються лише раз за все життя. Після цього самки живуть близько 2-3 місяців і гинуть від природних причин. Самці можуть пережити самок на 7-8 місяців.

Постільні клопи практикують травматичне осіменіння.

У природі парування – це не завжди приємний і захоплюючий процес. Постільні клопи є прекрасним прикладом цього, так як вони практикують так зване травматичне осіменіння.

Самець не докладає жодних зусиль, щоб знайти репродуктивні органи самки. Замість цього він протикає самку в черевце і запліднює її. Сперма потім проходить по тілу самки, досягаючи яєчників. Хоча такий процес здається болючим і страшним, такий незвичайний метод є природним для постільних клопів.

Плоскі хробаки демонструють любов, пронизуючи один одного.

Плоскі черви – гермафродити, а це означає, що у них можуть бути як чоловічі, так і жіночі репродуктивні органи. Під час сезону парування плоскі черв'яки використовують репродуктивні органи як кинджал, які вони також застосовують для полювання за здобиччю. Якщо плоского хробака пронизує інший, він повинен віддати всі свої ресурси, щоб стати матір'ю. Черв'як, якого проткнули, приймає материнство, а інший живе щасливим "холостяцьким життям".

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