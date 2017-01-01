Тваринний світ не втомлюється дивувати. Звірі і птахи володіють дивовижним зором, нюхом, швидкістю, силою і інстинктом.

Без сумніву здібності деяких тварин набагато перевершують людські, але між нами є й подібності. Одне з них пов'язане з тим, що ніхто не застрахований від дурниць.

Інколи, за допомогою фото та відеокамери люди можуть зафіксувати цікаві моменти з життя тварин.

Погляньте на деякі фотографії тварини, які роблять не зовсім звичні речі.

1. Цей буйвол навіть не помітив, що пташка вирішила зробити йому сюрприз і залишити свій подарунок прямо на його голові.

2. Ця мишка ніби бере участь у фільмі "Місія нездійсненна".

3. Під час плавання, цей бідний морський котик вдарився в прозоре скло акваріума.

4. У спробі залізти ця кішка зробила таку гримасу, що їй саме час йти в драматичні актори.

5. Африканський тхір намагається пролізти через картонну втулку від туалетного паперу. Схоже, він застряг.

6. Цей ламантин нікому не віддасть свою улюблену їжу.

7. Бідний хом'як, схоже, поліз за їжею прямо в отвір миски і застряг.

8. Цей гусак, мабуть, задоволений невеликим ставком прямо на асфальті. Але варто сказати, що в такій калюжі не дуже безпечно сидіти – бруд, сліди моторного масла і бензину і т. д.

9. Не варто недооцінювати силу пораненої ящірки. Мало того, що вона втратила хвіст, так до неї ще почала приставати кішка. У такій ситуації кішці не позаздриш – ящірка дуже агресивна.

10. Цьому оленеві варто бути обережнішим, йдучи по замерзлому озеру.

11. Собака заплуталася в стільці, намагаючись через нього пройти.

12. Було дуже цікаво подивитися, що всередині, але закінчилося все сумно.

13. Панда застрягла на дереві після того, як вирішила спочатку відпочити на ньому.

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