Морські свинки — милі, пухнасті створіння, яких люди тримають у себе в якості домашніх улюбленців. Вони легко піддаються прирученню, і, будучи вирощеними дома, стають відданими і ласкавими вихованцями. У відповідних умовах, оточені турботою і маючи правильний раціон, морські свинки можуть жити досить довго, радуючи господарів своєю увагою.

Цікаві факти про морських свинок.

••• Морські свинки не живуть у морі і не мають нічого спільного зі свинями. Можливо, тварини були названі «свинками» через похрюкування, товсте тільце без талії і постійне поїдання їжі. «Морська» — можливо, пішла від слова «заморська», тобто екзотична, привезена здалеку.

••• Давні предки морських свинок були розміром з бика і важили до 700 кілограмів.

••• Цих гризунів приручили інки, для яких вони служили джерелом цінного м'яса. Сталося це в 5 тисячолітті до нашої ери.

••• М'ясні делікатеси з морських свинок досі подають у багатьох закладах Перу і Еквадору.

••• Довжина тіла морських свинок досягає 35 сантиметрів, а вага дорослих самців – 1,5 кілограма.

••• Морські свинки змушені постійно їсти, і маленькими порціями через особливу будову травної системи. Основний корм цих тварин – сіно.

••• Ці гризуни повинні їсти свій кал, щоб бути здоровими – вони здатні засвоювати вітаміни груп К і В, які утворюються тільки під час другого проходження через травну систему.

••• Морські свинки – добрі і товариські домашні тварини. Вони запам'ятовують своє ім'я, люблять сидіти на руках і муркочуть, коли їх гладять.

••• Вагітні свинки, а зрідка і самці, видають цвірінькання, схоже на спів птахів.

••• Морські свинки зазвичай живуть близько 5 років, але при гарному догляді їх життя можна подовжити ще на кілька років.

••• Морські свинки стають дорослими і здатними до розмноження вже через місяць після народження.

••• Морським свинкам не можна давати пеніцилін, тому що для них це смертельна отрута.

••• Зуби морських свинок ростуть все життя, тому їм дуже важливо сточувати їх об їжу.

••• Коли морські свинки щасливі, вони потягуються або підстрибують на місці.

••• Найстаріша морська свинка дожила до 15 років – це досягнення зафіксовано в Книзі рекордів Гіннеса.

••• ДНК морських свинок складається з 64 хромосом (у людини їх на 18 менше).

••• Вагітна морська свинка може передумати ставати матір'ю – тоді дитинчата розсмоктуються всередині її тіла або консервуються на кілька років.

••• Морські свинки сплять по 10 хвилин кілька разів на добу, решту часу гуляють.

••• Ці гризуни, незважаючи на свою назву, не люблять воду.

••• Морські свинки можуть серйозно постраждати навіть через падіння з маленької висоти.

••• Морські свинки, на відміну від інших гризунів, наприклад, мишей, можуть розрізняти кольори.

••• Довжина вовни перуанських морських свинок може становити до 50 сантиметрів.

••• Морські свинки з'явилися в Європі після того, як Христофор Колумб відкрив Америку.

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