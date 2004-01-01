Тигрів можна назвати, мабуть, найбільш впізнаваними великими хижаками з сімейства котячих. Чорно-руда смугаста шкіра цих створінь стала їх своєрідною візитною карткою. Репутація тигрів, як безжальних хижаків, так само, як і їх яскраве смугасте забарвлення, немов застерігає від зустрічі з цією твариною на його території. Великі і масивні, тигри здатні битися з будь-яким супротивником.

Цікаві факти про тигрів.

••• У світі тигрів залишилося менше семи тисяч. На даний момент всі без винятку види тигрів внесені в Червону книгу, а полювання на них заборонено у всіх країнах. У найбільш тяжкому становищі знаходиться амурський тигр.

••• Зіниці у тигрів не вертикальні, як у домашніх кішок, а круглі. Це обумовлено тим, що тигр не веде нічний, а сутінковий спосіб життя.

••• В темряві тигри бачать приблизно вшестеро краще, ніж люди.

••• Материкові тигри більші і масивніші своїх родичів, що живуть на островах.

••• Тигри здатні схрещуватися з левами.

••• Для підтримання життєдіяльності тигру потрібно приблизно вдвічі більше їжі, ніж леву. За рік дорослий тигр з'їдає до трьох тонн м'яса.

••• Мисливські угіддя тигрів-самців у 4-5 разів більші, ніж у самок.

••• Всі білі тигри — блакитноокі.

••• Тигр найбільший з усіх великих кішок.

••• За допомогою гарчання тигри спілкуються між собою на великій відстані. Розлючені тигри ніколи не гарчать вони шиплять.

••• Візерунок з смуг присутній у тигра не тільки на шерсті, але і на шкірі. Якщо тигра повністю поголити, нова шерсть відросте точно з тим же візерунком, що був раніше.

••• У тигрів унікальні не тільки вищезгадані візерунки на шкірі та хутрі, але і голоси. Більш того, по голосам тигри впізнають один одного.

••• Тигри чудово плавають. Вони здатні перепливати навіть дуже широкі річки з потужною течією.

••• Амурський тигр, найбільший з усіх, може досягати трьох метрів в довжину, не рахуючи хвоста.

••• Період спарювання у тигрів триває менше тижня щорічно.

••• В індійських заповідниках працівники носять на потилиці маски, що імітують людські обличчя. Вважається, що це допомагає вберегтися від нападу тигра, так як той нападає тільки із засідки і зі спини. Будучи поміченим, тигр, швидше за все, піде шукати іншу жертву.

••• На відміну від, наприклад, ягуарів, тигри нерідко нападають на людей.

••• Тигри здатні перемовлятися між собою за допомогою реву на відстані до п'яти кілометрів.

••• Найвідоміший тигр-людожер убив близько 430 чоловік, поки не був, нарешті, вистежений досвідченим мисливцем, який спеціально для його упіймання приїхав в Індію з Англії і вистежував хижака кілька років.

••• Тигри не вміють муркотіти.

••• На коротких відстанях тигр здатний розвивати швидкість до 60 км/год.

••• Довжина стрибка тигра може становити до шести метрів, а висота — до п'яти.

••• Удачею для тигра закінчується в середньому лише один напад на здобич з десяти.

••• Тигри вміють імітувати голоси деяких інших тварин, щоб підманити їх ближче і напасти із засідки.

••• Тигри полюють на ведмедів і крокодилів.

••• Тигряча слина має яскраво виражені антисептичні властивості.

••• Три підвиди тигрів з дев'яти вимерли за останні сто років.

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