Короткі факти

Напевно, багато хто з нас замислювалися про те, що дозволяє деяким птахам, таким, наприклад, як папуги, ворони або шпаки, відтворювати мову людини? У них особливий мовний апарат або ж справа в чомусь іншому?

У птахів своя, зрозуміла виключно їм самим манера спілкування. Мова їх спілкування являє собою складну систему, яка тісним чином пов'язана з нервовою. Однак далеко не всі пірнаті вміють відтворювати людські звуки. Різні птахи зовсім по-різному сприймають і переймають звуки ззовні. Більшість птахів здатні відтворювати лише звуки, успадковані від батьків. І лише деякі можуть наслідувати людський голос. Це, наприклад, відмінно вдається папугам та воронам. Виникає цілком слушне запитання: яким же чином їм це вдається?

Насправді птиці абсолютно байдуже, чий звук вона копіює. Основний принцип запам'ятовування слів і навіть цілих фраз – це багаторазове повторення певних звуків. Птах, часто чуючи слова і пропозиції, запам'ятовує і потім в змозі сам проговорити їх.

Фахівці задаються питанням, що дозволяє деяким видам птахів успішно відтворювати звуки, які вони чують від людини. Була висловлена думка про те, що цьому сприяє особлива будова язика деяких птахів. Наприклад, у папуг язик досить великих розмірів. Однак таке припущення не отримало підтвердження, так як, скажімо, у ворон немає такого товстого язика, як у папуг, але вони також чудово імітують людську мову, яку вони беруть за звичайні звуки природи.

Можливо у "говорячих" птахів особлива будова органів слуху і язика. У цьому практично впевнена більшість вчених, що вивчають це питання.

Як би то не було, папуга залишається одним з найулюбленіших домашніх вихованців саме завдяки своїй здатності говорити. Балакучі птахи досить невибагливі створіння і при цьому відмінно піднімають настрій свого господаря.

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