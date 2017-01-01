Короткі факти

Деталі
Перегляди: 3

 папугаНапевно, багато хто з нас замислювалися про те, що дозволяє деяким птахам, таким, наприклад, як папуги, ворони або шпаки, відтворювати мову людини? У них особливий мовний апарат або ж справа в чомусь іншому?

У птахів своя, зрозуміла виключно їм самим манера спілкування. Мова їх спілкування являє собою складну систему, яка тісним чином пов'язана з нервовою. Однак далеко не всі пірнаті вміють відтворювати людські звуки. Різні птахи зовсім по-різному сприймають і переймають звуки ззовні. Більшість птахів здатні відтворювати лише звуки, успадковані від батьків. І лише деякі можуть наслідувати людський голос. Це, наприклад, відмінно вдається папугам та воронам. Виникає цілком слушне запитання: яким же чином їм це вдається?

Насправді птиці абсолютно байдуже, чий звук вона копіює. Основний принцип запам'ятовування слів і навіть цілих фраз – це багаторазове повторення певних звуків. Птах, часто чуючи слова і пропозиції, запам'ятовує і потім в змозі сам проговорити їх.

Фахівці задаються питанням, що дозволяє деяким видам птахів успішно відтворювати звуки, які вони чують від людини. Була висловлена думка про те, що цьому сприяє особлива будова язика деяких птахів. Наприклад, у папуг язик досить великих розмірів. Однак таке припущення не отримало підтвердження, так як, скажімо, у ворон немає такого товстого язика, як у папуг, але вони також чудово імітують людську мову, яку вони беруть за звичайні звуки природи.

Можливо у "говорячих" птахів особлива будова органів слуху і язика. У цьому практично впевнена більшість вчених, що вивчають це питання.

Як би то не було, папуга залишається одним з найулюбленіших домашніх вихованців саме завдяки своїй здатності говорити. Балакучі птахи досить невибагливі створіння і при цьому відмінно піднімають настрій свого господаря.

 Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка , залиште свої коментарі або відгуки.

Також, Вам буде цікаво знати:
Чому ворони найрозумніші серед тварин?
Чому ворони найрозумніші серед тварин?
Всім хрю хрю! 10 свинських фактів, яких ви не знали.
Всім хрю хрю! 10 свинських фактів, яких ви не знали.
Чому собаки гавкають на колесо?
Чому собаки гавкають на колесо?
Жахливі істоти річки Амазонка.
Жахливі істоти річки Амазонка.
Чому собаки і кішки не люблять один одного?
Чому собаки і кішки не люблять один одного?
2017 рік кого і якої тварини? Який колір символ 2017 року?
2017 рік кого і якої тварини? Який колір символ 2017 року?
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Короткі факти

Lingualeo

﻿

Допомога сайту


Якщо Вам сподобався наш сайт, то Ви можете Віддячити нам

Як безпритульний став успішною людиною завдяки своєму голосу.

Як безпритульний став успішною людиною завдяки своєму голосу.Сьогодні Тед Вільямс справжня знаменитість. У нього є прести

...
Цікаві факти про AliExpress.

aliexpress

Сьогодні сайт AliExpress неймовірно популярний. Але далеко

...
Дзеркало - середньовічний винахід людства

Дзеркало - середньовічний винахід людства

Найдавнішим дзеркалам, які відомі людству приблизно 7 тися

...
10 Способів , за допомогою яких тварини могли б захопити владу над світом

10 Способів , за допомогою яких тварини могли б захопити владу над світомЯкби тварини могли зібратися і об'єднати свої вміння, у них

...
Цікаві факти про вулкани.

Цікаві факти про вулкани.Термін «вулкан» походить від латинського «Volcanus» або Вулк

...
10 фактів про зомбі в реальному світі.

10 фактів про зомбі в реальному світі.Кого називають «батьком-зомбі», за якою статтею на Гаїті суд

...
Дивовижна країна Сінгапур. 60 цікавих фактів.

Дивовижна країна Сінгапур. Цікаві факти.Сінгапур, мабуть, є найбільш інноваційним містом на планеті.

...
Тунель кохання. Найромантичніше місце в Україні. (відео)

Тунель кохання. Найромантичніше місце в Україні. (відео)Ботанічний феномен під назвою "Тунель Кохання" - це живий зе

...
Найпоширеніша група крові.

Найпоширеніша група кровіНапевно, на нашій планеті багато людей знають, яка у них гру

...
Як читати по очах?

Як читати по очахЯк читати по очах? Спостереження психологів показують, що лю

...