Короткі факти

З незапам'ятних часів метелики асоціюються з весною, красою, вічністю. Вони були символом безсмерття, щастя, вірності, любові, а деякі молодята відпускають метеликів на весіллі замість голубів. Ці загадкові і безперечно красиві істоти є джерелом поетичного натхнення і стали героями багатьох міфів і легенд.

Цікаві факти про метеликів.

••• Лепидоптерология – назва науки про метеликів.

••• Attakus Atlas – найбільший нічний метелик, якого можна сплутати з птахом, розмах його крил - 30 см.

••• Протягом життя самка метелика відкладає близько 1000 яєць.

••• Самки живуть довше самців.

••• Метелики здатні розрізняти жовтий, зелений і червоний кольори.

••• Метелики не чують. Зате відчувають вібрацію, яка допомагає їм розпізнати хижаків.

••• В Європі метеликами милуються, а в Китаї, Індії, Південній Америці вони є ласощами.

••• Метелики – прекрасні запилювачі. Але вважаються другою групою запилювачів. На першому місці – бджоли.

••• Відомо 165 тис. видів метеликів. Кожен рік відбуваються нові відкриття – ентомологи дізнаються про нові види.

••• Метелики – прекрасні лікарі від стресів. В цьому переконані лікарі Стокгольма. У клініках цього міста є оранжереї з метеликами і квітами, де пацієнти успішно проходять курси лікування від стресів.

••• Серед метеликів є хижаки. Наприклад, Calyptra eustrigata. Їжа цих метеликів – кров тварин, яку вони видобувають, проколюючи гострим хоботком покриви тварин. Хижаками є тільки самці. Самки віддають перевагу соку рослин і плодів.

••• Є метелики, що вживають в їжу токсичні речовини. Так, гусениці «малого монарха» (Danaus cbrysippus) харчуються соком трав, що виділяють токсичні речовини. Пізніше молекули отрути виявляються в тілі метелика. Не позаздриш птиці, яка вирішила склювати такого метелика! У кращому випадку птицю очікує сильна блювота, в гіршому – зупинка серця. Якщо птаху все ж вдасться вижити, він більше не ризикне нападати на метеликів – спрацює рефлекс уникнення. Так що токсичні речовини – це своєрідний захист «малих монархів» від своїх ворогів.

••• На апетит метелики не скаржаться: можуть вживати їжу, вагою в 2 рази більше, ніж їх власна вага.

••• Є також метелики, яким не властиво вживати їжу через відсутність рота. Такі метелики живуть енергією, накопиченою ними у стадії гусениць.

••• Їжа деяких видів метеликів у тропіках Старого і Нового світу – сльози тварин.

••• А ще є метелики, які лакомляться гноєм і гниючими фруктами. Наприклад, Червоний адмірал.

••• Рецептори смаку метеликів розташовані в ногах. Тому метелики розпізнають їжу, стоячи на ній.

••• У метеликів складна будова очей. Кожне око – це 6 тисяч дрібних частин, лінз.

••• А ось з кровообігом у них все просто. Немає серця, відсутні вени і артерії. Все це замінює судина, розташована в черевці, що переходить у голову у вигляді трубки.

••• Скелет метелика розташований на зовнішній стороні його тіла. Його назва – екзоскелет. Він сприяє збереженню води всередині тіла метелика, запобігаючи тим самим її висиханню.

••• Метелики сутінкові істоти. Лише деякі представники цієї групи комах ведуть денний спосіб життя. Метелики живляться нектаром та іншими рослинними виділеннями, які містять цукор.

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