Короткі факти

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метелик

З незапам'ятних часів метелики асоціюються з весною, красою, вічністю. Вони були символом безсмерття, щастя, вірності, любові, а деякі молодята  відпускають метеликів на весіллі замість голубів. Ці загадкові і безперечно красиві істоти є джерелом поетичного натхнення і стали героями багатьох міфів і легенд.

 

Цікаві факти про метеликів.

• Лепидоптерология – назва науки про метеликів.

• Attakus Atlas – найбільший нічний метелик, якого можна сплутати з птахом, розмах його крил - 30 см.

• Протягом життя самка метелика відкладає близько 1000 яєць.

• Самки живуть довше самців.

• Метелики здатні розрізняти жовтий, зелений і червоний кольори.

• Метелики не чують. Зате відчувають вібрацію, яка допомагає їм розпізнати хижаків.

• В Європі метеликами милуються, а в Китаї, Індії, Південній Америці вони є ласощами.

• Метелики – прекрасні запилювачі. Але вважаються другою групою запилювачів. На першому місці – бджоли.

• Відомо 165 тис. видів метеликів. Кожен рік відбуваються нові відкриття – ентомологи дізнаються про нові види.

• Метелики – прекрасні лікарі від стресів. В цьому переконані лікарі Стокгольма. У клініках цього міста є оранжереї з метеликами і квітами, де пацієнти успішно проходять курси лікування від стресів.

• Серед метеликів є хижаки. Наприклад, Calyptra eustrigata. Їжа цих метеликів – кров тварин, яку вони видобувають, проколюючи гострим хоботком покриви тварин. Хижаками є тільки самці. Самки віддають перевагу соку рослин і плодів.

• Є метелики, що вживають в їжу токсичні речовини. Так, гусениці «малого монарха» (Danaus cbrysippus) харчуються соком трав, що виділяють токсичні речовини. Пізніше молекули отрути виявляються в тілі метелика. Не позаздриш птиці, яка вирішила склювати такого метелика! У кращому випадку птицю очікує сильна блювота, в гіршому – зупинка серця. Якщо птаху все ж вдасться вижити, він більше не ризикне нападати на метеликів – спрацює рефлекс уникнення. Так що токсичні речовини – це своєрідний захист «малих монархів» від своїх ворогів.

• На апетит метелики не скаржаться: можуть вживати їжу, вагою в 2 рази більше, ніж їх власна вага.

• Є також метелики, яким не властиво вживати їжу через відсутність рота. Такі метелики живуть енергією, накопиченою ними у стадії гусениць.

• Їжа деяких видів метеликів у тропіках Старого і Нового світу – сльози тварин.

• А ще є метелики, які лакомляться гноєм і гниючими фруктами. Наприклад, Червоний адмірал.

• Рецептори смаку метеликів розташовані в ногах. Тому метелики розпізнають їжу, стоячи на ній.

• У метеликів складна будова очей. Кожне око – це 6 тисяч дрібних частин, лінз.

• А ось з кровообігом у них все просто. Немає серця, відсутні вени і артерії. Все це замінює судина, розташована в черевці, що переходить у голову у вигляді трубки.

• Скелет метелика розташований на зовнішній стороні його тіла. Його назва – екзоскелет. Він сприяє збереженню води всередині тіла метелика, запобігаючи тим самим її висиханню.

• Метелики сутінкові істоти. Лише деякі представники цієї групи комах ведуть денний спосіб життя. Метелики живляться нектаром та іншими рослинними виділеннями, які містять цукор. 

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