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 собака рятівник

Фахівці підрахували, що одна собака на завданні з пошуку замінює від 20 до 30 людей. Використання навчених собак на місцях катастроф, при пошуку зниклих – стовідсоткова державна необхідність.

Найголовніше про собачу роботу.

1. Собак – рятувальників можна грубо розділити на 4 категорії: шукачі з повітря – вони бігають по заданій території і шукають людей, шукачі по сліду – шукають людей по сліду на землі, розподіляючі запахи – які можуть знайти конкретну людину, і не розподіляючі – вони шукають в загальному людей або тіла.

2. Найпоширеніші породи пошуково-рятувальних собак: німецькі вівчарки, бордер-коллі та лабрадори. При цьому, для пошуку і порятунку на воді, звичайно, немає краще ньюфаундленда, для пошуку слідом за німецькою вівчаркою йдуть добермани і бладхаунды.

собака рятівник

3. Собаки, які навчені пошуку жертв катастрофи або нещасного випадку, можуть зі стовідсотковою точністю взимку виявляти тіла людей, не плутаючи їх із тваринами.

4. Собака – лавинний рятувальник – здатна відчути запах людини крізь п'ятиметрову товщу снігу. Сенбернари, німецькі вівчарки та лабрадори – кращі в цій дисципліні.

5. Є легенда про те, що перші в історії пошукові собаки – сенбернари, виведені в монастирі Святого Бернара, носили з собою барила з бренді, щоб відігріти жертв.

сенбернар

6. Основною рушійною силою собак-рятувальників є любов до гри. Собаки, які ведуть пошукові роботи, вважають, що грають.

7. Головним для успішної роботи собаки-слідопита є час. Чим раніше починається пошук, тим він успішніший. Вночі собаки шукають краще, ніж вдень, завдяки висхідним потокам повітря.

8. Собака може знайти запах людини у воді, але з-за течій точність пошуку невелика.

9. Рятувальники-люди іноді спеціально ховаються на території пошуку, так як собаки, якщо вони знаходять під час операції тільки тіла, вважають, що гра йде неправильно.

10. Собаки-рятувальники по-різному повідомляють про виявлені цілі: слідопити зупиняються і голосно гавкають, лавинні собаки повертаються і ведуть людей до знайденого місця.

11. У собак-рятувальників не буває відпустки, вони виходять на пенсію зазвичай у віці 8-10 років.

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