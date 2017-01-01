Акули відомі більшості людей як кровожерливі риби, що люблять ласувати іншими рибами і тваринами. Хочете дізнатися більше про акул? Читайте цю статтю!

1. Акули існують вже більше 400 млн. років. Це хрящові риби, що відносяться до підкласу пластиножаберних. Надзагін акул включає в себе 13 загонів, у тому числі – 5 зниклих до теперішнього моменту. У свою чергу, ці загони включають сімейства і роди акул і – нарешті – кілька сотень видів.

2. Слово «акула» походить від «hakall» (стародавня ісландська).

3. Акули більшості видів живуть 20-30 років. В той же час цей показник не можна вважати репрезентативним для всіх акул, тому що представники деяких видів живуть до ста.

4. Акула може розвивати швидкість в 8-19 км/год, а деякі види – до 50 км/год при ривку.

5. Відмітні особливості всіх акул – величезна кількість зубів, чималий хвостовий плавець гетероцеркального типу, торпедоподібне тіло. Скелет акул не має кісток, і складається з хрящових тканин. У акул міцна плакоідна луска, схожа за своїми властивостями на наждачний папір. У той же час вона робить тіло цих риб обтічним.

6. Зуби в акул ростуть все життя, змінюючись у міру зношування. Так як різні види мають різноманітний раціон, їх зуби також різняться. Вони можуть бути дрібними і гладкими, вкрай гострими або великими ножеподібними, а то і майже відсутніми. Конфігурація хвостів у акул також розрізняється в залежності від місця проживання і способу життя.

7. Розміри акул різних видів розрізняються. Їх довжина може становити від 0.17 до 12 метрів!

8. У акул прекрасно розвинений нюх. Дані рецепторів, що уловлюють запах, обробляє 14% головного мозку. Якщо помістити хижу акулу в один кінець олімпійського басейну і вилити чайну ложку крові на іншому його кінці, риба учує кров і попливе!

9. Біля очей акули за сітківкою є відбиваючий світло шар, що підвищує ефективність зорових рецепторів. У деяких видів акул особлива будова очей – у них є моргаюча повіка, яка захищає око від ушкоджень під час зіткнення з жертвою.

10. Слух акул здатен уловлювати звуки низької тональності, а багато видів здатні чути інфразвук. Крім того, внутрішнє вухо забезпечує рівновагу акули.

11. У акул є «бічна лінія», канал якої, що проходить у товщі шкіри, є сейсмосенсорним органом. Бічна лінія дозволяє акулі відчувати переміщення води, що важливо при полюванні, а також – за деякими даними – коливання інфразвуку. Крім цього, акули орієнтуються по магнітних та електричних полях.

12. Акули деяких видів ведуть самотній спосіб життя, але більшість спокійно співіснує в місцях, де є багато їжі. Крім того, всі акули зустрічаються з родичами з метою розмноження. У підводному світі існують як акули, які звикли долати багато кілометрів з метою полювання, так і люблячі осілий спосіб життя.

13. Шанс у людини яка купається в океані загинути від нападу акули – 1 до 264 100 000. Акули рідко нападають на людей, причому часто роблять це помилково. Найбільше людських смертей на рахунку довгокрилої, тупорилої, тигрової і білої акули.

14. Акули живуть як на поверхні води, так і на глибині аж до 2000 метрів і більше. Майже всі види акул зустрічаються тільки в солоній воді, але деякі живуть і в прісній.

15. Для дихання акула повинна прокачувати воду через зябра. Робити це вона може як в русі, так і в стані сну. Акули сплять, залишаючись при цьому в свідомості!

16. Акули діляться на хижаків, що харчуються морськими левами, тюленями, китовими рибами (деякі м'ясоїдні види майже всеїдні); тих, хто харчується ракоподібними і крабами; тих, хто харчується планктоном, дрібною рибою, кальмарами. Їжа повинна бути жирною.

17. Деякий час вважалося, що поїдання хрящів акул здатне вилікувати хворих на рак. Причиною виникнення цього переконання став нібито імунітет акул до раку. Пізніше ці дані були спростовані. І зараз їм немає наукового підтвердження.

18. У міфології Японії вважається, що акули забирають грішні душі «на той світ».

19. У Китаї сушені плавники акули вважаються гідним замінником «Віагри».

20. У акул існує система міграції. За деякими видами помічено подобу соціальної поведінки – збори у великі групи. Крім того, у акул є соціальна ієрархія – представники одних видів домінують над акулами інших видів при рівних розмірах.

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