Морські зірки - це дуже незвичайні істоти, що мешкають в морях і океанах. Вони є безхребетними, відносяться до типу голкошкірих і дуже схожі на зірку, так як мають промені, що розходяться в різні боки.

Морські зірки широко розповсюджені по земній кулі. Їх можна зустріти в усіх океанах і морях і у всіх кліматичних зонах, але в теплих водах морських зірок більше, ніж в холодних, а в прісних водоймах вони не зустрічаються зовсім.

Розміри зірок сильно варіюють і можуть коливатися від 2 см до 100 см, але більшість зірок має діаметр близько 20 см.

Морські зірки не мають ні голови, ні крові. Мозок у них також відсутній.

Найчастіше у морської зірки п'ять кінцівок, але зустрічаються види з трьома, чотирма, шістьма і більше променями. Забарвлення тіла часто дуже яскраве і різноманітне, на поверхні розташовані особливі тверді пластини з голками.

Ці істоти віддають перевагу донному способу життя, частіше живуть на мілководді, але можуть мешкати і на глибині, але не глибше 8,5 км. Зараз на землі існує 1,6 тисячі видів морських зірок.

Майже всі морські зірки - це хижаки. В основному вони харчуються морськими безхребетними - хробаками, молюсками, губками, коралами та іншими. Деякі глибоководні морські зірки харчуються мулом, який вони знаходять на дні.

Травна система морських зірок досить своєрідна. Ротовий отвір розташований у них на черевній стороні, а від нього відходять два шлунка. Один шлунок має здатність вивертатися назовні і огортати жертву, а другий шлунок має десять відростків, які розташовані всередині променів морської зірки. Така незвичайна травна система дозволяє зірці поїдати здобич, що перевершує за розмірами її саму.

Морські зірки - це повільні малорухливі тварини. Зазвичай вони ліниво повзають по дну, лежать на місці або можуть лазити по камінню і коралах в пошуках здобичі. Швидкість їхнього пересування дуже маленька - 10-30 см в хвилину.

Зірки вважаються тваринами, які ведуть осілий спосіб життя. Як правило, вони віддаляються від свого звичного місця проживання не далі, ніж на 0,5 км.

У своєму розвитку зірки проходять кілька стадій. З ікринок, які дорослі особини викидають у воду, спочатку формуються личинки і потім вони поступово перетворюються на дорослу морську зірку. Деякі види морських зірок виношують личинок в спеціальних виводкових сумках у себе на тілі.

У морських зірок немає мозку. Замість очей у морських зірок є світлочутливі клітини, розташовані на кінчиках променів.

Морські зірки здатні до регенерації - з відірвної кінцівки, може розвинутися нова зірка.

Тіло морських зірок покрито колючками і шипами. Це свого роду їх "оборона" на той випадок, якщо хтось забажає на них напасти.

Термін, який можуть прожити ці істоти під водою, близько 35 років. І, що варто відзначити, умови можуть бути абсолютно різними. Так, для більш тривалого життя, морські зірки вибирають собі більш холодні води, навіть, можна сказати, крижані.

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