Всі, хоча б раз в житті, зустрічали цього милого звірка. Гостренька мордочка, чотири пазуристі лапки і дивно гучні звуки, що лунають в основному ночами - це все їжак - нічний житель лісів і полів.

Їжаки - тварини ссавці, з ряду комахоїдних. У природі розселені практично по всій земній кулі, (крім Австралії та Америки). Існує сімнадцять різновидів їжаків. Найбільшого поширення набули 4 види:

Звичайний (який всім знайомий)

Даурський їжак (живе в Сибіру)

«Лисий» або темноголковий їжак (мешкає в середній Азії)

Вухатий: відрізняється від всіх інших великими вухами.

У кожного їжачка є своє улюблене місце проживання. Одним дуже подобається жити біля людей. Вони шукають собі містечко в дров'яних сараях, садах, біля домашніх тварин. Інші - дуже не люблять сирих місць і живуть на сонячних галявинах в соснових і ялинових лісах. Деяким їжакам дуже подобається жити в горах (на висоті до двох тисяч метрів). Їх звуть їжаками - альпіністами. Любителі степового повітря мешкають у високій траві і чагарниках. Є відмінними плавцями.

• Їжаки, як вид, існують 15 млн. років.

• В античний період шкурки їжаків сушили, натягнувши на дощечці. Виходили прекрасні гребені для вовни овець.

• Народжуються їжаки голими. Тільки на другий-третій день після народження їх тільце починає покриватися голками.

• На голках їжаків збирається велика кількість кліщів, і ось, як раз голки і заважають їжакам позбутися паразитів. Це дозволило вченим ввести одиницю «їжак-годину». Їжак-година - це кліщі, зібрані звіром протягом години під час лісових прогулянок. Такий підрахунок дуже важливий для епідеміологів - дозволяє виявити ступінь зараженості енцефалітом в природних осередках.

• У їжака 36 зубів. До старості зуби випадають.

• Цікаво відбувається знайомство їжаків з новими запахами. Спочатку звірята пробують предмет на смак - облизують його. При цьому в роті їжака з'являється запашна слина. Але на цьому знайомство не закінчується. Тепер в хід йдуть голки - їжаки труться об предмет з незнайомим запахом. Така поведінка їжаків була помічена при їх знайомстві з сигаретами - їжаки наколювали недопалки на свої голки. Не проходили вони повз і носових хусток, що виділяють запах парфумів, проявляли інтерес до кавових зерен.

• Спілкування їжаків відбувається за допомогою свисту. Бурчать вони, коли розлючені.

• У сплячку, на зиму, впадають на 128 днів. В цей час їжаки - холоднокровні тварини, тому що температура тіла - всього 2 градуси. Нормальна ж температура тіла - 34 градуси (в період неспання).

• Частота дихання їжаків в період сплячки і неспання різна: в сплячці вона становить 6-8 разів на хвилину, а у нормальному стані - 40-50 разів.

• У момент серйозної небезпеки їжаки не тільки випорожнюються, але і вивалюються в своїх фекаліях. Очевидно, така поведінка звірків - їх спосіб захисту. Також при небезпеці їжаки згортаються в клубок. Виняток становить вухатий їжак, який рятується від ворогів втечею.

• Їжаків легко приручити. Вони прекрасно знаходять «спільну мову» з собаками і кішками.

• Є у їжаків і хвости. У звичайного їжака довжина хвоста не більше 3 см.

• Вважається, що їжаки розрізняють кольори, хоча похвалитися зором не можуть.

• Їжак володіє чудовим слухом і нюхом.

• Їжаки люблять молоко. Тому вважають за краще селитися біля ферм. Запам'ятовують час доїння, з'являються в цей час на фермі, і ховаються в очікуванні пролитого на підлогу молока.

• Отрута гадюк на їжаків не діє, як не діють і інші отрути: миш'як, опіум, синильна кислота.

• А ось голки деяких видів їжаків отруйні. Хоча самі їжаки не виробляють отруту, вона залишається на голках після зустрічей з отруйними жабами.

Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка, залиште свої коментарі або відгуки.

Коментар