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 колорадський жук

Вперше колорадський жук був виявлений американським ентомологом Томасом Сейем в 1824 році. Він зібрав кілька екземплярів цієї комахи в Скелястих горах на Заході США.

Колорадським жуком цього представника сімейства жуків-листоїдів стали називати після 1859 року, коли цей шкідник буквально знищив картопляні поля в штаті Колорадо. А через 20 років жук став настільки небезпечний, що багато фермерів перестали вирощувати картоплю, незважаючи на те, що ціни на неї зросли в кілька разів. Тоді ще ніхто не міг припустити, що через кілька десятиліть цей «завойовник» підкорить не тільки США, але і Європу.

В трюмах суден, завантажених картоплею, жук благополучно перетинав Атлантичний океан. Вже в 1876 році його помітили в німецькому місті Лейпциг. А на початку XX століття колорадський жук поширився по всій Західній Європі. Уникнути навали вдалося тільки Великобританії, там він зустрічається дуже рідко.

 

На території Радянського Союзу жук з'явився в 1940 році. А до початку п'ятдесятих він був уже не рідкістю на території Білорусії і Західної України.

Так як в соціалістичних країнах жук почав поширюватися з початком «холодної війни», в цій біді звинувачували ЦРУ. У польській газеті «Трибуна люду» була надрукована стаття, в якій повідомлялося, що жук на територію Польщі був скинутий американською авіацією. У Чехословаччині був навіть створений Комітет по боротьбі з картопляним Листоїдом. У боротьбу з колорадським жуком вступали не тільки хлібороби, а й школярі, працівники промислових підприємств і навіть армія.

Найактивніші збирачі жуків отримували призи від Міністерства землеробства. Тривалість життя цієї комахи - від одного до трьох років. Зимує жук під землею на глибині до 70 сантиметрів, тому, здатний пережити навіть суворі зими. За літній сезон одна самка здатна відкласти до 1000 яєць, з яких з'являються личинки. Всього за 2-3 тижні личинка колорадського жука здатна з'їсти до 10 лисків картоплі.

колорадський жук

У несприятливі роки жук може зачаїтися в землі в очікуванні кращих часів. Вчені запевняють, що ця сплячка може тривати 2-3 роки. Знищувати колорадського жука можна не тільки хімікатами. Наприклад, індики і цесарки охоче поїдають цих комах. Їх можна сміливо випускати на картопляні грядки: ці птахи не розгрібають землю, а їдять лише тих жуків, що сидять на бадиллі.

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