Короткі факти

З настанням холодів птахи залишають місця свого проживання і прагнуть скоріше дістатися в теплі краї.

Нам, безкрилим істотам, залишається або заздрити, або захоплюватися можливостями птахів. Їм не потрібні закордонні паспорти, візи та довге очікування в аеропортах, щоб в один прекрасний день піднятися в небо і відправитися в подорож.

Проте пернаті вирішуються на далекі вояжі зовсім не з романтичних спонукань. І роблять вони це не тому що мерзнуть. Їхнє пір'я прекрасно зігріває і при низьких температурах (аж до -10, -15 градусів Цельсія).

Справа в тому, що в такий холод, їжа, яку їдять птахи, стає недоступною. Земля промерзає і всі жучки-павучки ховаються, рослини в'януть, а пернаті залишаються голодними. Саме це і стає причиною їх перельотів.

Тримаючись під час перельоту у формі V-подібного ключа, зграя птахів летить майже на 70 відсотків швидше, ніж одиночний птах. Вся справа в тому, що в зграї серцебиття у птахів сповільнюється і вони парять більшу частину подорожі, адже кожен птах летить в потоці, створюваному крилами птаха що летить попереду. Ватажок зграї знаходиться у найбільш невигідному становищі. Коли він втомлюється, то переміщається в середину зграї, а його місце займає інший.

Під час перельоту зграї не завжди вдається повноцінно харчуватися - можливості для добування їжі дуже обмежені. Звідки взяти сили для такої важкої роботи? Збираючись в довгий шлях, ми, як правило, заздалегідь думаємо про своє харчування. Ось і птиці воліють добре підкріпитися на дорогу: готуючись до перельоту, вони їдять дуже щільно для того, щоб накопичити побільше жирових запасів для довгого перельоту.

Лелеки можуть спати протягом 10 хвилин прямо в польоті. Втомлений птах просто переміщається в середину зграї і засинає ненадовго, ширяючи в повітряному потоці, створюваному сусідами. Під час сну у лелек загострюється слух, що допомагає їм зберігати висоту і орієнтуватися в просторі.

71000 км. - таку відстань долає щорічно полярний крячок. В середньому крячок живе близько 20 років, хоча деякі особини доживають і до 34. Помноживши 20 × 71000 = 1 420 000 км. - таку відстань крячок пролітає протягом всього свого життя. Це цілком можна порівняти з двома польотами на місяць і назад!

1500 м. - на такій висоті зазвичай подорожують перелітні птахи. Але деякі види є справжніми чемпіонами по висоті польотів: гуси, як правило, пролітаючи над Гімалаями, піднімаються на висоту в 8 км. над рівнем моря. Для порівняння, авіалайнери летять на висоті 10-11 км.

Розмах крил мандрівного альбатроса досягає 3,5 метрів. Цей птах не випадково отримав таке ім'я - більшу частину життя він проводить в польоті, а на землі лише вигодовує пташенят.

1000 ударів в хвилину - такий пульс у більшості птахів у польоті. У спокійному стані пульс знижується до 400 ударів в хвилину.

58 - 90% - на стільки відсотків підвищується кисневий обмін в м'язах малого пісочника перед марш-кидком через Атлантичний океан. Секрет в дієті - за два тижні до подорожі птахи починають харчуватися рачками-бокоплавами, багатими кислотами Омега-3. Професійні спортсмени можуть домогтися підвищення кисневого обміну лише на 38-70%, та й то після 7 тижнів безперервних тренувань.

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