Короткі факти

Дятли є будівельниками пташиного світу. У той час як інші види плетуть гнізда з трави і гілок, дятли проробляють дірки у найтвердіших породах дерев, щоб створити в порожнинах свої гнізда, знайти здобич, яка живе під корою, і пустити сік з дерева.

Існує понад 220 різних видів дятлів, і всі вони (ну або майже всі) добувають собі їжу, проробляючи отвори в корі дерев за допомогою свого гострого дзьоба, а потім просовують свій довгий язик в отвір, щоб дістати комах з-під кори.

Язик дятла дуже добре пристосований для ловлі комах. Він настільки довгий, що дятел може витягнути його далі кінчика дзьоба, а клейке покриття язика легко сковує жертву.

Чому у дятла не буває травми мозку?

Життя дятлів буквально сповнене сильних ударів. Цей птах може вдаряти по стовбуру дерева з частотою 100 разів на хвилину, не відчуваючи при цьому ніякого дискомфорту. Він здійснює в середньому 12 000 ударів в день і живе більше 10 років.

Гальмівна сила від таких повторюваних ударів досягає неймовірної позначки в 1000 G, накладаючи неймовірне навантаження на шию, скелет і дзьоб цих птахів. Цілком зрозуміло, що вчені хотіли б знати, як дятлам вдається уникати травми мозку. Їх захист полягає не тільки в твердому черепі. На даний момент вчені виділили три відмінних чинники, які дозволяють дятлам переносити постійні удари головою: потужні м'язи шиї, гнучка спина і язик.

Вчені спостерігали за рухами дятлів, за допомогою сповільненої зйомки. Вони оцінили їх черепи і створили комп'ютерні симуляції, щоб зрозуміти, що саме відбувається в той момент, коли дятел вдаряє дзьобом об дерево. Підтримуюча кістка, що проходить навколо черепа і відома як «під'язична кістка», діє як ремінь безпеки, щоб запобігти пошкодженню головного мозку, в той час як верхня і нижня частини дзьоба мають різну довжину, зменшуючи передачу сил.

Нарешті, деякі кістки черепа мають губчасту і пластинчасту структуру, яка розподіляє силу удару і зменшує навантаження, яке в іншому випадку б накладалося на мозок. В цілому, голова і шия дятла працюють разом, щоб підтримувати птаха у відмінній формі, незважаючи на його спосіб життя.

У дятлів є гострі шипи на хвості.

Дятли володіють винятковою фізичною витривалістю і здатністю до лазіння по деревах. Хвіст дятла, пристосований до життя на стовбурі дерева, і усіяний гострими шипами, які впиваються в кору дерева. Коли дятел тримається на стовбурі за допомогою своїх унікальних кігтів, його хвіст працює як третя нога або «опора», щоб птах міг підтримувати баланс.

Коли дятел з усієї сили б'є по дереву, щоб знайти комах або ж видовбати собі гніздо, він може покластися на шипи хвоста, які разом з його лапами створюють свого роду триногу, надаючи йому стабільність і баланс.

Як і його спеціально адаптовані для цих цілей кігті, хвостові шипи дятла дозволяють йому міцно закріпитися на дереві і забиратися наверх швидко і легко. Вони допомагають птахові не падати вниз, незалежно від того, в якому положенні і з якою силою він вдаряє по дереву.

• Дятли стукають дзьобом по стовбурах дерев, щоб заявити своє право на дану територію та оголосити про готовність до створення пари.

• До речі одна з Шнобелівських премій 2006 року по орнітології була вручена досліднику з Каліфорнії за роботу «Чому у дятла не болить голова?».

• Американський королівський дятел є найбільшим в цьому сімействі птахів, його довжина 55 см. А карликовий дятел навпаки найдрібніший - він всього 8 см. в довжину.

• Дятли гніздяться в дуплах дерев. Вони можуть використовувати дупло попереднього року або вибити нове на "сім'ю" з 2-12 яєць:)

• Дятел-сосун харчується солодким, цукровим нектаром. Він проробляє отвір в дереві і споживає сік.

• Крім комах, великий плямистий дятел харчується яйцями і пташенятами інших птахів.

• Дятел може за один прийом їжі з'їсти до 1000 мурах.

• Всю осінь жолудевий дятел з Північної Америки проробляє до 400 отворів в стовбурах дерев і кладе в кожне по жолудю, щоб зберегти на зиму.

• У 1995-му пара золотих шилодзьобих дятлів (Colaptes auratus) пробила 200 отворів в полістероловому теплоізоляційному покритті зовнішнього паливного бака космічного шатла «Діскавері», через що довелося переносити дату запуску.

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