Деталі
Перегляди: 9

 Чому білі ведмеді не їдять пінгвінів?

Чому білі ведмеді не їдять пінгвінів? Це питання іноді ставлять навіть на олімпіадах з біології. Відповіді бувають різні. Наприклад кажуть що ведмедям не подобається запах пінгвінів.

Також існує думка що при вигляді ведмедя пінгвіни стрибають у воду і легко рятуються від білих хижаків. Однак все насправді набагато простіше.

Вся справа в тому що пінгвіни і білі ведмеді живуть на різних полюсах Землі. Пінгвіни живуть на південному полюсі в Антарктиді, а білі ведмеді на північному в Арктиці. І зустрітися їм не судилося. Може це й на краще. 

Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка, залиште свої коментарі або відгуки.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Схожі статті

Tolstohvostyj-afrikanskij-skorpion

Топ-9 найбільш отруйних тварин в світі.

змія скидає шкиру

Чому змії скидають шкіру?

Цікаві факти про вулкани.

Цікаві факти про вулкани.

собака рятівник сенбернар

11 фактів про собак-рятувальників.

Цікаві факти про змій

Цікаві факти про змій.

Цікаві факти про скунса.

Цікаві факти про скунса.

Випадкові статті

Гарем і його секрети

Гарем і його секрети

массажный коврик, ортопедический коврик для детей, коврик от плоскостопия купить

Ортопедичні масажні килимки для дітей.

історичні факти

Цікаві Історичні факти.

Постановка цілей. Здійснюємо мрії.

Постановка цілей. Здійснюємо мрії.

безос, гейтс

Засновник Amazon, став найбагатшою людиною в світі.

английский язык

Як англійська мова стала міжнародною. Історичні передумови.

Рубрики

Популярне

Цікаві факти про винаходи людства

Цікаві факти про винаходи людства.

Цікаві факти про тварин.

Цікаві факти про тварин.

Цікаві факти про воду.

Цікаві факти про воду.

Цікаві факти про Японію

Цікаві факти про Японію

Цікаві факти про рослини.

Цікаві факти про рослини.

Що робити, якщо розбився градусник.

Що робити, якщо розбився градусник.

Цікаві факти про Африку

Цікаві факти про Африку.

Цікаві факти про Китай.

Цікаві факти про Китай.

Планети Сонячної системи.

Планети Сонячної системи.

Цікаві факти про Німеччину

Цікаві факти про Німеччину, та німців.

дивні закони

Дивні та смішні закони з усього світу.

Цікаві факти про Україну.

Цікаві факти про Україну.

Цікаві факти про гриби.

Цікаві факти про гриби.

Цікаві факти про космос.

Цікаві факти про космос.

цікаві факти про індію

Неймовірні факти про Індію, які ви наврядчи знали.

Цікаві факти

Цікаві факти з життя відомих людей. (випуск №1)

Найцікавіші факти про Францію

Найцікавіші факти про Францію

Цікаві факти про Великобританію

Цікаві факти про Великобританію.

Незвичайні звичаї і традиції народів світу.

Дивні звичаї і традиції народів світу.

Дивовижні факти про Чорне море

Дивовижні факти про Чорне море

Нове на сайті

Жеводанський звір, Жеводанский зверь

Таємниця Жеводанського звіра.

Цікаві факти з життя Альберта Ейнштейна.

Цікаві факти з життя Альберта Ейнштейна.

афоризми

Цитати та висловлювання Дейла Карнегі.

Цікаві факти про сіль

Цікаві факти про сіль.

Цікаві факти

Як причарувати будь-яку людину за методикою спецслужб.

Цікаві факти

10 психологічних трюків, які діють на всіх.

﻿
Копіювання матеріалів сайту допускається лише при наявності активного посилання на сайт tut-cikavo.com | Всі права захищено | tutcikave@gmail.com