Чому білі ведмеді не їдять пінгвінів? Це питання іноді ставлять навіть на олімпіадах з біології. Відповіді бувають різні. Наприклад кажуть що ведмедям не подобається запах пінгвінів.

Також існує думка що при вигляді ведмедя пінгвіни стрибають у воду і легко рятуються від білих хижаків. Однак все насправді набагато простіше.

Вся справа в тому що пінгвіни і білі ведмеді живуть на різних полюсах Землі. Пінгвіни живуть на південному полюсі в Антарктиді, а білі ведмеді на північному в Арктиці. І зустрітися їм не судилося. Може це й на краще.

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