Собака друг людини. Дійсно, ця тварина протягом тисячоліть живе пліч-о-пліч з людиною і є вірним супутником для багатьох з нас. Розглянемо деякі цікаві факти про собак.

Собаки здатні розрізняти кольори. Їх світ не є чорно-білим. Однак їх колірна гамма не така широка, як у людини.

У собак дуже розвинена здатність до сприйняття запахів. Вони відчувають аромати в тисячі разів краще людини.

Собаки - дуже гарячі тварини, середня температура тіла 38,3 -39,4. На жаль, ця температура комфортна для бліх, в зв'язку з чим важливо час від часу перевіряти вашого вихованця на наявність паразитів.

Шум грози часто викликає біль у вухах собаки. Якщо ви бачите, що ваш вихованець злякався грози, в дійсності це може бути реакція на біль у вухах.

Чи знаєте ви, що собаки не пітніють через шкіру? Їх піт виходить назовні через подушечки лап і швидке дихання.

Рівень інтелекту собаки такий же, як у дворічної дитини.

Собаки здатні запам'ятати понад 250 слів і жестів, вони можуть рахувати до 5 і вирішувати найпростіші математичні завдання.

Собаки не люблять, коли їх обіймають і гладять по голові - це вважається ознакою домінування. Якщо хочете приголубити собаку, погладьте їй бік.

У США знаходиться єдина в світі церква для собак. Її побудував в XIX столітті художник Стефан Ханеке в знак подяки своїм п'яти лабрадорам, які допомогли йому перемогти важку хворобу.

Собачий сміх таке ж природне і часте явище, як і людський. Собаки сміються також, як люди, тільки замість «ха-ха» вони вимовляють «х-х». Найчастіше наші вихованці сміються під час гри і при зустрічі з господарем.

Шоколад є отрутою для собак. У ньому містяться речовини, які викликають ураження її центральної нервової системи.

Собаки можуть розрізняти ультразвукової свист. Дізнавшись про це, Пол Маккартні вставив цей звук в одну з пісень спеціально для свого собаки.

У світі налічується 703 породи собак.

Власники собак рухаються на 66% більше, ніж інші люди.

У Ірані забороняється тримати собак в якості домашніх тварин, як прийнято у нас. Виняток становлять собака-мисливець і собака-охоронець житла.

Кожен десятий день ацтеки та індіанці племен майя присвячували собакам.

Першими собаками (в звичному для нас розумінні) були приручені вовки.

Собаки з довгим тілом та короткими лапами, такси, були виведені для полювання за борсуками.

Напевно, всі знають, що цуценята народжуються глухими і сліпими. Тому перше чуття, яке у них розвивається - це дотик. Все тіло чотириногих вихованців покрито нервовими закінченнями, що допомагають їм у цьому.

Цілих 18 видів різноманітних м'язів керують вухами собаки.

Собака може «впізнати» свої мітки через рік після того, як позначила.

Собаки породи Чихуахуа є одними з найбільш довгоживучих - більшість тварин доживають до 18 років.

Породисті собаки схожі на своїх власників. Психологи окремо сфотографували 45 собак та їх власників, а потім попросили, щоб 28 суддів співвіднесли людей з їх псами. Вони відгадали правильний зв'язок в 16 з 25 випадків. Дослідники зробили висновок, що власники мали тенденцію підсвідомо вибирати собак, які в деякому роді мали схожість з ними.

Собака розрізняє 500 000 запахів. Нюх у собак прекрасно розвинений. Собака постійно обнюхує повітря, землю і прилеглі об'єкти для того, щоб зорієнтуватися в світі. Нюховий центр головного мозку розташовується на лобі собаки відразу над очима. У різних собак рівень нюху різний. Відомо, що в цілому собака розрізняє близько півмільйона запахів, в той час як людина - всього кілька тисяч.

Дві собаки пережили крах Титаніка - шпіц і пекінес.

Собаки-поводирі не відрізняють червоний сигнал світлофора від зеленого. Тому вони орієнтуються по потоку руху

Коли собаки породи грейхаунд беруть участь в гонках, то 75% часу вони знаходяться в польоті над землею.

В Індії створено службу знайомств для собак. Місцеві любителі тварин створили для своїх вихованців службу знайомств. На інтернет-сайті розміщуються фотографії та опис собак, яким поки не вдалося знайти пару. Господар може вибрати партнера, який підходить його улюбленцю, і влаштувати їм зустріч. Ініціатива користується величезною популярністю. За допомогою цієї служби другу половину знайшли сотні тварин.

Щогодини в одних тільки США народжується близько 12 500 щенят.

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