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 Цікаві факти про собак

Собака друг людини. Дійсно, ця тварина протягом тисячоліть живе пліч-о-пліч з людиною і є вірним супутником для багатьох з нас. Розглянемо деякі цікаві факти про собак.

 

green point with spaceСобаки здатні розрізняти кольори. Їх світ не є чорно-білим. Однак їх колірна гамма не така широка, як у людини.

green point with spaceУ собак дуже розвинена здатність до сприйняття запахів. Вони відчувають аромати в тисячі разів краще людини.

green point with spaceСобаки - дуже гарячі тварини, середня температура тіла 38,3 -39,4. На жаль, ця температура комфортна для бліх, в зв'язку з чим важливо час від часу перевіряти вашого вихованця на наявність паразитів.

green point with spaceШум грози часто викликає біль у вухах собаки. Якщо ви бачите, що ваш вихованець злякався грози, в дійсності це може бути реакція на біль у вухах.

green point with spaceЧи знаєте ви, що собаки не пітніють через шкіру? Їх піт виходить назовні через подушечки лап і швидке дихання.

green point with spaceРівень інтелекту собаки такий же, як у дворічної дитини.

green point with spaceСобаки здатні запам'ятати понад 250 слів і жестів, вони можуть рахувати до 5 і вирішувати найпростіші математичні завдання.

green point with spaceСобаки не люблять, коли їх обіймають і гладять по голові - це вважається ознакою домінування. Якщо хочете приголубити собаку, погладьте їй бік.

green point with spaceУ США знаходиться єдина в світі церква для собак. Її побудував в XIX столітті художник Стефан Ханеке в знак подяки своїм п'яти лабрадорам, які допомогли йому перемогти важку хворобу.

green point with spaceСобачий сміх таке ж природне і часте явище, як і людський. Собаки сміються також, як люди, тільки замість «ха-ха» вони вимовляють «х-х». Найчастіше наші вихованці сміються під час гри і при зустрічі з господарем.

green point with spaceШоколад є отрутою для собак. У ньому містяться речовини, які викликають ураження її центральної нервової системи.

green point with spaceСобаки можуть розрізняти ультразвукової свист. Дізнавшись про це, Пол Маккартні вставив цей звук в одну з пісень спеціально для свого собаки.

green point with spaceУ світі налічується 703 породи собак. 

green point with spaceВласники собак рухаються на 66% більше, ніж інші люди. 

green point with spaceУ Ірані забороняється тримати собак в якості домашніх тварин, як прийнято у нас. Виняток становлять собака-мисливець і собака-охоронець житла.

green point with spaceКожен десятий день ацтеки та індіанці племен майя присвячували собакам.

green point with spaceПершими собаками (в звичному для нас розумінні) були приручені вовки.

green point with spaceСобаки з довгим тілом та короткими лапами, такси, були виведені для полювання за борсуками.

green point with spaceНапевно, всі знають, що цуценята народжуються глухими і сліпими. Тому перше чуття, яке у них розвивається - це дотик. Все тіло чотириногих вихованців покрито нервовими закінченнями, що допомагають їм у цьому.

green point with spaceЦілих 18 видів різноманітних м'язів керують вухами собаки.

green point with spaceСобака може «впізнати» свої мітки через рік після того, як позначила.

green point with spaceСобаки породи Чихуахуа є одними з найбільш довгоживучих - більшість тварин доживають до 18 років.

green point with spaceПородисті собаки схожі на своїх власників. Психологи окремо сфотографували 45 собак та їх власників, а потім попросили, щоб 28 суддів співвіднесли людей з їх псами. Вони відгадали правильний зв'язок в 16 з 25 випадків. Дослідники зробили висновок, що власники мали тенденцію підсвідомо вибирати собак, які в деякому роді мали схожість з ними.

green point with spaceСобака розрізняє 500 000 запахів. Нюх у собак прекрасно розвинений. Собака постійно обнюхує повітря, землю і прилеглі об'єкти для того, щоб зорієнтуватися в світі. Нюховий центр головного мозку розташовується на лобі собаки відразу над очима. У різних собак рівень нюху різний. Відомо, що в цілому собака розрізняє близько півмільйона запахів, в той час як людина - всього кілька тисяч.

green point with spaceДві собаки пережили крах Титаніка - шпіц і пекінес.

green point with spaceСобаки-поводирі не відрізняють червоний сигнал світлофора від зеленого. Тому вони орієнтуються по потоку руху

green point with spaceКоли собаки породи грейхаунд беруть участь в гонках, то 75% часу вони знаходяться в польоті над землею.

green point with spaceВ Індії створено службу знайомств для собак. Місцеві любителі тварин створили для своїх вихованців службу знайомств. На інтернет-сайті розміщуються фотографії та опис собак, яким поки не вдалося знайти пару. Господар може вибрати партнера, який підходить його улюбленцю, і влаштувати їм зустріч. Ініціатива користується величезною популярністю. За допомогою цієї служби другу половину знайшли сотні тварин.

green point with spaceЩогодини в одних тільки США народжується близько 12 500 щенят. 

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