Деталі
Перегляди: 340

Напевно кожен з вас дивився цю комедію, яка стала класикою, а ось факти з нашої підбірки знають далеко не всі.

Point Green 29 липня 1994 року в прокат вийшов фільм «Маска» - одна з найяскравіших ролей Джима Керрі, дебют Кемерон Діаз і революційні спецефекти. Напевно кожен з вас дивився цю комедію яка стала класикою, а ось факти з нашої підбірки знають далеко не всі.

Point Green Спочатку творці фільму планували знімати перетворення Стенлі Іпкінса за допомогою найтоншої гумової маски. Однак Джиммі Керрі настільки вразив режисерів своєю мімікою, що маска не знадобилася. Актора всього лише загримували зеленою фарбою.

 

Jim-Carrey-The-Mask

 

Point Green Інша характерна особливість Маски - величезні зуби. Передбачалося, що пластикові протези знадобляться для створення неповторного оскалу-посмішки Маски. Але Керрі умудрився розмовляти зі вставною щелепою, і в підсумку глядачі споглядали жахливі зуби протягом усього фільму. До слова, після закінчення зйомок Керрі забрав протези собі. Вставна щелепа знайшла гідне місце в будинку і нагадує акторові про його улюблений фільм.

Маска. Цікаві факти про фільм.
 

Point Green Зйомки танцю Тіни проходили в кілька днів, причому в якості танцівників були запрошені учні балетної студії. Актриса Камерон Діас хоча і мала гарну фізичну форму, але вважає ці знімальні дні найважчими за свою довгу акторську кар'єру.

Маска. Цікаві факти про фільм.

Point Green Тварин і дітей знімати найважче - це скаже будь-який режисер. Однак дресирований джек-рассел-тер'єр Майло не доставив кіношникам ніяких турбот. Після виходу картини «Маска» по всьому світу почалася повальна мода на цих милих собак.

джек-рассел-тер'єр

Point Green Герой Джима Керрі в звичайному житті був схиблений на мультфільмах. Тому було прийнято рішення, що, стаючи Маскою, герой буде зображувати різних мультиплікаційних персонажів. В результаті були обіграні такі знамениті персонажі студії Warner Bros. як Таз, Багз Банні і Пепе Ле П'ю, а також Вовк з мультфільмів Текса Евері, мультфільм з участю якого Стенлі дивиться по телевізору і чию поведінку він уже в образі Маски копіює під час виступу Тіни.

Маска. Цікаві факти про фільм.

Point Green Яскраво-жовтий костюм в який одягається герой Джима Керрі, був підготовлений костюмерами на прохання актора. Так Джим хотів висловити шану своїй матері, яка зшила для нього схожий костюм для перших проб в стедап.

Маска. Цікаві факти про фільм.

 

Point Green Для Камерон Діас дана роль стала дебютною. На момент прем'єри фільму їй було всього 21 рік (д.р. 30 серпня, 1972 г.).

Маска. Цікаві факти про фільм.

 

Point Green Режисер Чак Расселл заявив, що спочатку проект «Маска» починався як досить жорсткий фільм жахів на основі однойменного коміксу (який мав рейтинг для дорослих і відрізнявся натуралістичним зображенням насильства), однак згодом трансформувався в комедію, що стала бенефісом Джима Керрі.

Point Green У фільмі Локі називають «богом зла», яким він все-таки не є. Але тим не менш, характер Локі переданий досить вірно, двоїсту натуру цього трикстера відображають Стенлі (світла сторона) і його суперник (сторона темна).

Point Green Після фільму Джим Керрі став одним із голлівудських зірок вже з восьмизначним гонораром. Важко було не звернути уваги також на дебютантку Кемерон Діас в ролі Тіни Карлайл, співачки мюзик-холу і пособниці гангстерів. Всупереч своєму чоловічому імені та іспанському прізвищу, виконавиця відповідала девізу однієї з героїнь Мерилін Монро - «Джентльмени віддають перевагу блондинкам».

Point Green Слоган: «Був ніким - став героєм»
Режисер: Чак Рассел
Бюджет $ 23 000 000
Збори в США: $ 119 938 730
Збори в світі: + $ 231 644 677 = $ 351 583 407

Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка , залиште свої коментарі або відгуки.

 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Короткі факти

﻿

Допомога сайту


Якщо Вам сподобався наш сайт, то Ви можете Віддячити нам

2017 рік кого і якої тварини? Який колір символ 2017 року?

Як вийти із зони комфорту?

Як вийти із зони комфорту?Психологічний комфорт відбувається через те, що людину оточу

...
Синевир. Найзагадковіше озеро України. (відео)

Синевир. Найзагадковіше озеро України.Озеро Синевир, без перебільшення є легендою Карпат. Це найбі

...
Фільми, які передбачили майбутнє.

33b2e424b9941d17e38fe354b8f5d844Незважаючи на те, що спроби багатьох режисерів передбачити м

...
10 цікавих фактів для «чомучок», які хочуть все знати.

10 цікавих фактів для «чомучок», які хочуть все знатиОх, ці «чомучки»! Все їм розкажи та покажи, все їм роз'ясни

...
Що робити, якщо розбився градусник.

Що робити, якщо розбився градусник.У кожному будинку є градусник (термометр медичний), який ми

...
Чому Місяць світиться?

Чому місяць світиться?Місячне світло довгий час було темою для міфів і легенд, але

...
Неймовірні факти про Індію, які ви наврядчи знали.

цікаві факти про індіюІндія одна з найдавніших і найзагадковіших країн на землі. Б

...
Не витрачайте час даремно. Його вже не повернеш!

Не витрачайте час даремно. Його вже не повернеш!В нереально швидкому темпі нашого життя, дуже важливо вміти

...
Про користь і недоліки артезіанської води.

Про користь і недоліки артезіанської води.

Поклади артезіанської води знаходяться на глибині від 100

...
У Японії створюються міста-ковчеги.

У Японії створюються міста-ковчегиДля тих, хто дивився фільм «2012» про кінець світу в результ

...

Копіювання матеріалів сайту допускається лише при наявності активного посилання на сайт tut-cikavo.com | Всі права захищено | tutcikave@gmail.com