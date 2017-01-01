Маска. Цікаві факти про фільм.

Напевно кожен з вас дивився цю комедію, яка стала класикою, а ось факти з нашої підбірки знають далеко не всі.

29 липня 1994 року в прокат вийшов фільм «Маска» - одна з найяскравіших ролей Джима Керрі, дебют Кемерон Діаз і революційні спецефекти. Напевно кожен з вас дивився цю комедію яка стала класикою, а ось факти з нашої підбірки знають далеко не всі.

Спочатку творці фільму планували знімати перетворення Стенлі Іпкінса за допомогою найтоншої гумової маски. Однак Джиммі Керрі настільки вразив режисерів своєю мімікою, що маска не знадобилася. Актора всього лише загримували зеленою фарбою.

Інша характерна особливість Маски - величезні зуби. Передбачалося, що пластикові протези знадобляться для створення неповторного оскалу-посмішки Маски. Але Керрі умудрився розмовляти зі вставною щелепою, і в підсумку глядачі споглядали жахливі зуби протягом усього фільму. До слова, після закінчення зйомок Керрі забрав протези собі. Вставна щелепа знайшла гідне місце в будинку і нагадує акторові про його улюблений фільм.

Зйомки танцю Тіни проходили в кілька днів, причому в якості танцівників були запрошені учні балетної студії. Актриса Камерон Діас хоча і мала гарну фізичну форму, але вважає ці знімальні дні найважчими за свою довгу акторську кар'єру.

Тварин і дітей знімати найважче - це скаже будь-який режисер. Однак дресирований джек-рассел-тер'єр Майло не доставив кіношникам ніяких турбот. Після виходу картини «Маска» по всьому світу почалася повальна мода на цих милих собак.

Герой Джима Керрі в звичайному житті був схиблений на мультфільмах. Тому було прийнято рішення, що, стаючи Маскою, герой буде зображувати різних мультиплікаційних персонажів. В результаті були обіграні такі знамениті персонажі студії Warner Bros. як Таз, Багз Банні і Пепе Ле П'ю, а також Вовк з мультфільмів Текса Евері, мультфільм з участю якого Стенлі дивиться по телевізору і чию поведінку він уже в образі Маски копіює під час виступу Тіни.

Яскраво-жовтий костюм в який одягається герой Джима Керрі, був підготовлений костюмерами на прохання актора. Так Джим хотів висловити шану своїй матері, яка зшила для нього схожий костюм для перших проб в стедап.

Для Камерон Діас дана роль стала дебютною. На момент прем'єри фільму їй було всього 21 рік (д.р. 30 серпня, 1972 г.).

Режисер Чак Расселл заявив, що спочатку проект «Маска» починався як досить жорсткий фільм жахів на основі однойменного коміксу (який мав рейтинг для дорослих і відрізнявся натуралістичним зображенням насильства), однак згодом трансформувався в комедію, що стала бенефісом Джима Керрі.

У фільмі Локі називають «богом зла», яким він все-таки не є. Але тим не менш, характер Локі переданий досить вірно, двоїсту натуру цього трикстера відображають Стенлі (світла сторона) і його суперник (сторона темна).

Після фільму Джим Керрі став одним із голлівудських зірок вже з восьмизначним гонораром. Важко було не звернути уваги також на дебютантку Кемерон Діас в ролі Тіни Карлайл, співачки мюзик-холу і пособниці гангстерів. Всупереч своєму чоловічому імені та іспанському прізвищу, виконавиця відповідала девізу однієї з героїнь Мерилін Монро - «Джентльмени віддають перевагу блондинкам».

Слоган: «Був ніким - став героєм» Слоган: «Був ніким - став героєм»

Режисер: Чак Рассел

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