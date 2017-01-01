Що таке пояс вірності: правда чи вигадка?

Сучасним історикам епоха Середньовіччя залишила чимало загадок і міфів. Такий середньовічний артефакт як "пояс вірності" часто описується в легендах, про нього розповідають в документальних фільмах і наукових статтях.

Існує безліч легенд про лицарів, які вирушаючи на війну. Спершу вони захищали свій тил, одягнувши на свою кохану пояс цнотливості, а ключ вивозили з собою.

Цей сюжет знайомий нам чи то з анекдотів, то чи з європейських казок. Так ось, сьогодні ми розповімо про тих, хто придумав і хто вірить в цю казку про пояс вірності.



Існує думка, що перші пояси вірності масово стали виготовляти ще в 15 столітті у Флоренції, їхня друга популярна назва звучала як "Флорентійська клітина".

Першим зображенням такого пояса прийнято вважати малюнок, який перебував в манускрипті 1405 року, на якому зображено металевий пристрій з замковою щілиною попереду.

На сторінках цього манускрипту був надрукований військовий трактат "Bellifortis". Його автор, Конрад Кайсер, опублікував в ньому схеми різних конструкцій для облоги фортеці та інших бойових механізмів. Також автор виділив цілий розділ в трактаті для ряду фантастичних штучок, таких як плащ-невидимка і пояс цнотливості.

Дослідники вважають, що такі пояси в Італії використовували не ревниві чоловіки, а, скоріше, самі жінки були ініціаторами носіння цього аксесуара, щоб захистити себе від воїнів-загарбників.

У збірнику новел любовного характеру "Декамерон" Джованні Бокач не було сказано ні слова про це, і лише в енциклопедії "Походження язичницьких богів" Бокач на латині описав пояс як незайманий символ: де Венера знімає його з діви перед вступом в другий шлюб.



Часто такі пояси зображувалися на гравюрах Європи 16 століття, але не варто вважати це серйозним доказом, швидше, вони зображувалися в алегоричному контексті.

Існує кілька малюнків німецького походження, що несуть сатиричний характер, на яких намальована юна дівчина зі старим чоловіком з одного боку, а з іншого зображений молодий принц. На зображенні видно, як дама одну руку тримає в мішечку з золотом старого, а іншою вона передає багатства своєму коханцеві, при цьому ключ від пояса знаходиться також у молодого красеня. Пояс зображений тут як абстрактне бачення автора, символ, що несе непряме значення, а не реально існуюче.



На цьому малюнку всі деталі в точності повторюють попередній сюжет.



На цій гравюрі німецького художника Генріха Вірріха, що жив в 16 столітті, зображена схожа сцена. На ній ми бачимо напівоголену даму у витончених металевих трусиках, а чоловік який збирається в подорож - з ослячими вухами. Ослячими, тому що на задньому плані Ви побачите юнака з ключем у руці, який нетерпляче чекає коли вже стариган поїде.



Дивлячись на ці картини, говорити про достовірність їх сюжету - складно, але тоді навіщо ж їх виставляли у відомих музеях? Британський і паризький музеї, які експонували артефакти середньовіччя, в 1996 році сховали їх у комори, так як після ряду досліджень ці експонати визнали підробками 19 століття.

Деякі "автентичні вироби" виявилися не більше ніж бездарно переробленими собачими нашийниками. Експертиза визначила, що багато поясів вірності зроблені в 19 столітті.

Британський музей в каталозі вказав, що дані вироби мали жартівливий характер і використовувалися як предмет фетиша сексуально-стурбованих людей. Пояснюється це тим, що багато людей, які жили в Вікторіанську епоху, були одержимі небезпекою статевих хвороб, адже саме в ті часи юнакам і дівчатам строго заборонялося мастурбувати. Тоді і були сконструйовані дані пристрої.



Свої потреби жінкам доводилося справляти крізь проріз в поясі, звучить не зовсім «гігієнічно», чи не так? Важкі металеві конструкції незабаром з легкістю могли б натерти шкіру жінок, що привело б до серйозних інфекційних захворювань. Але що ж тоді так переконливо змушує вірити людей в цей міф?

Німецький учений Альбрехт Классен це пояснює тим, що навіть якщо люди говорять про історичний об'єкт, їм все одно цікаво дивитися на нього крізь призму, забарвлену пікантними фарбами любові.

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