30 фактів про міньйонів, які Ви могли не знати.

1. У міньйонів всього 5 типів зачісок, включаючи абсолютно лисих.

2. Незважаючи на обмежену кількість типажів міньйонів їх налічується більше 10 400 - у фільмах і в рекламі.

3. На атракціоні "Нікчемний Я" в Universal у Грю є пістолет, який нібито може перетворювати людей в міньйонів. Але насправді, міньйони з'явилися не так.

4. У всіх високих міньйонів однакові зачіски.

5. У першому фільмі зуби у міньйонів трохи загострені, тоді як у другому фільмі "Нікчемний Я" у зубів міньйонів більш округла форма.

6. Міньйони з одним оком рідко бувають високими. Найвідоміший з однооких - Стюарт.

7. Режисери "Нікчемний Я" стверджують, що міньйони були додані в сценарій, щоб зробити Грю більш симпатичним глядачам.

8. Вони вирішили, що найпростіший спосіб для цього - оточити його безглуздими істотами.

9. Спочатку міньйонів хотіли зробити великими і схожими на орків, але в процесі розробки вони ставали все меншими і меншими.

10. Образ міньйонів частково був "зідраний" з дроїдів з Зоряних воєн.

11. У міньйонів всього 3 пальці.

12. У всіх міньйонів чоловічі імена.

13. Чи є у міньйонів стать і як вони розмножуються невідомо.

14. Під час рекламної кампанії фільму "Нікчемний Я 2" величезний аеростат у вигляді міньйона пролетів над Америкою та іншими континентами.

15. До теперішнього часу цей аеростат став всього лише одним з 15, які облетіли світ.

16. Міньйони можуть вижити в космосі, це означає, що їм не потрібне повітря і вони можуть переносити холод.

17. Міньйони стали офіційним талісманом компанії Illumination Entertainment.

18. Ліцензія на використання міньйонів була куплена компаніями McDonalds, Hasbro, General Mills.

19. "Нікчемний Я 2" - це перший випадок після Парку Юрського періоду, коли McDonalds і General Mills запустили спільний маркетинговий проект з Universal.

20. Бананова компанія Chiquita Banana випустила більше ніж пів мільйона наклейок з міньйонами перед виходом фільму "Нікчемний Я 2".

21. Міньйони говорять на суміші іспанської, італійської, англійської, французької та індійської мов. Також в їх мові присутні елементи російської і корейської.

22. Міньйонів в першому фільмі "Нікчемний Я" озвучили режисери фільму П'єр Коффін і Кріс Рено. Ця ж озвучка використовується при створенні оригінальних розмовляючих міньйонів.

23. Злісні міньйони фіолетові, тому що саме фіолетовий знаходиться на протилежному кінці спектра від жовтого.

24. Ідея про злісного міньйона прийшла з мультика, де маленька пташка випила зілля і перетворилася в монстра.

25. Після успіху двох перших фільмів міньйони отримали свій власний фільм.

26. Фільм "Міньйони" вийшов на екрани в липні 2015.

27. Головні ролі у фільмі "Міньйон" озвучили Сандра Баллок і Джон Хамм.

28. Сюжет фільму "Міньйони" розповідає про походження міньйонів і їх еволюцію від найпростіших одноклітинних організмів до їх теперішнього стану. У мультику можна зустріти предків сучасних міньйонів - кро-міньйона, міньйона-вампіра і пірата.

29. Баллок і Хамм зіграли перших суперзлодіїв-повелителів міньйонів.

30. Вихід третього фільму "Нікчемний Я" також вже заявлений компаній Universal в 2017 році.

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