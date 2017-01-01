30 фактів про міньйонів, які Ви могли не знати.

1. У міньйонів всього 5 типів зачісок, включаючи абсолютно лисих.
2. Незважаючи на обмежену кількість типажів міньйонів їх налічується більше 10 400 - у фільмах і в рекламі.
3. На атракціоні "Нікчемний Я" в Universal у Грю є пістолет, який нібито може перетворювати людей в міньйонів. Але насправді, міньйони з'явилися не так.
4. У всіх високих міньйонів однакові зачіски.
5. У першому фільмі зуби у міньйонів трохи загострені, тоді як у другому фільмі "Нікчемний Я" у зубів міньйонів більш округла форма.
6. Міньйони з одним оком рідко бувають високими. Найвідоміший з однооких - Стюарт.
7. Режисери "Нікчемний Я" стверджують, що міньйони були додані в сценарій, щоб зробити Грю більш симпатичним глядачам.
8. Вони вирішили, що найпростіший спосіб для цього - оточити його безглуздими істотами.
9. Спочатку міньйонів хотіли зробити великими і схожими на орків, але в процесі розробки вони ставали все меншими і меншими.
10. Образ міньйонів частково був "зідраний" з дроїдів з Зоряних воєн.
11. У міньйонів всього 3 пальці.
12. У всіх міньйонів чоловічі імена.
13. Чи є у міньйонів стать і як вони розмножуються невідомо.
14. Під час рекламної кампанії фільму "Нікчемний Я 2" величезний аеростат у вигляді міньйона пролетів над Америкою та іншими континентами.
15. До теперішнього часу цей аеростат став всього лише одним з 15, які облетіли світ.
16. Міньйони можуть вижити в космосі, це означає, що їм не потрібне повітря і вони можуть переносити холод.
17. Міньйони стали офіційним талісманом компанії Illumination Entertainment.
18. Ліцензія на використання міньйонів була куплена компаніями McDonalds, Hasbro, General Mills.
19. "Нікчемний Я 2" - це перший випадок після Парку Юрського періоду, коли McDonalds і General Mills запустили спільний маркетинговий проект з Universal.
20. Бананова компанія Chiquita Banana випустила більше ніж пів мільйона наклейок з міньйонами перед виходом фільму "Нікчемний Я 2".
21. Міньйони говорять на суміші іспанської, італійської, англійської, французької та індійської мов. Також в їх мові присутні елементи російської і корейської.
22. Міньйонів в першому фільмі "Нікчемний Я" озвучили режисери фільму П'єр Коффін і Кріс Рено. Ця ж озвучка використовується при створенні оригінальних розмовляючих міньйонів.
23. Злісні міньйони фіолетові, тому що саме фіолетовий знаходиться на протилежному кінці спектра від жовтого.
24. Ідея про злісного міньйона прийшла з мультика, де маленька пташка випила зілля і перетворилася в монстра.
25. Після успіху двох перших фільмів міньйони отримали свій власний фільм.
26. Фільм "Міньйони" вийшов на екрани в липні 2015.
27. Головні ролі у фільмі "Міньйон" озвучили Сандра Баллок і Джон Хамм.
28. Сюжет фільму "Міньйони" розповідає про походження міньйонів і їх еволюцію від найпростіших одноклітинних організмів до їх теперішнього стану. У мультику можна зустріти предків сучасних міньйонів - кро-міньйона, міньйона-вампіра і пірата.
29. Баллок і Хамм зіграли перших суперзлодіїв-повелителів міньйонів.
30. Вихід третього фільму "Нікчемний Я" також вже заявлений компаній Universal в 2017 році.
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