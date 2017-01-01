Деталі
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1. У міньйонів всього 5 типів зачісок, включаючи абсолютно лисих.

2. Незважаючи на обмежену кількість типажів міньйонів їх налічується більше 10 400 - у фільмах і в рекламі.

3. На атракціоні "Нікчемний Я" в Universal у Грю є пістолет, який нібито може перетворювати людей в міньйонів. Але насправді, міньйони з'явилися не так.

4. У всіх високих міньйонів однакові зачіски.

30 фактів про міньйонів, які Ви могли не знати.

5. У першому фільмі зуби у міньйонів трохи загострені, тоді як у другому фільмі "Нікчемний Я" у зубів міньйонів більш округла форма.

6. Міньйони з одним оком рідко бувають високими. Найвідоміший з однооких - Стюарт.

7. Режисери "Нікчемний Я" стверджують, що міньйони були додані в сценарій, щоб зробити Грю більш симпатичним глядачам. 

30 фактів про міньйонів, які Ви могли не знати.

8. Вони вирішили, що найпростіший спосіб для цього - оточити його безглуздими істотами.

9. Спочатку міньйонів хотіли зробити великими і схожими на орків, але в процесі розробки вони ставали все меншими і меншими.

10. Образ міньйонів частково був "зідраний" з дроїдів з Зоряних воєн.

30 фактів про міньйонів, які Ви могли не знати.

11. У міньйонів всього 3 пальці.

12. У всіх міньйонів чоловічі імена.

13. Чи є у міньйонів стать і як вони розмножуються невідомо.

14. Під час рекламної кампанії фільму "Нікчемний Я 2" величезний аеростат у вигляді міньйона пролетів над Америкою та іншими континентами.

15. До теперішнього часу цей аеростат став всього лише одним з 15, які облетіли світ.

16. Міньйони можуть вижити в космосі, це означає, що їм не потрібне повітря і вони можуть переносити холод.

30 фактів про міньйонів, які Ви могли не знати.

17. Міньйони стали офіційним талісманом компанії Illumination Entertainment.

18. Ліцензія на використання міньйонів була куплена компаніями McDonalds, Hasbro, General Mills.

19. "Нікчемний Я 2" - це перший випадок після Парку Юрського періоду, коли McDonalds і General Mills запустили спільний маркетинговий проект з Universal.

20. Бананова компанія Chiquita Banana випустила більше ніж пів мільйона наклейок з міньйонами перед виходом фільму "Нікчемний Я 2".

30 фактів про міньйонів, які Ви могли не знати.

21. Міньйони говорять на суміші іспанської, італійської, англійської, французької та індійської мов. Також в їх мові присутні елементи російської і корейської.

22. Міньйонів в першому фільмі "Нікчемний Я" озвучили режисери фільму П'єр Коффін і Кріс Рено. Ця ж озвучка використовується при створенні оригінальних розмовляючих міньйонів.

23. Злісні міньйони фіолетові, тому що саме фіолетовий знаходиться на протилежному кінці спектра від жовтого.

30 фактів про міньйонів, які Ви могли не знати.

24. Ідея про злісного міньйона прийшла з мультика, де маленька пташка випила зілля і перетворилася в монстра.

25. Після успіху двох перших фільмів міньйони отримали свій власний фільм.

26. Фільм "Міньйони" вийшов на екрани в липні 2015.

30 фактів про міньйонів, які Ви могли не знати.

27. Головні ролі у фільмі "Міньйон" озвучили Сандра Баллок і Джон Хамм.

28. Сюжет фільму "Міньйони" розповідає про походження міньйонів і їх еволюцію від найпростіших одноклітинних організмів до їх теперішнього стану. У мультику можна зустріти предків сучасних міньйонів - кро-міньйона, міньйона-вампіра і пірата.

29. Баллок і Хамм зіграли перших суперзлодіїв-повелителів міньйонів.

30. Вихід третього фільму "Нікчемний Я" також вже заявлений компаній Universal в 2017 році.

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