 Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

Давайте згадаємо чудовий фільм за участю прикольних поліцейських, які постійно потрапляли у всякі колотнечі.
Подивимося, якими були ці відважні хлопці і якими стали.
Почнемо з прекрасної Леслі Істербрук
Тоді:
Зараз:
Боб Голдтуейт.
Тоді:
Зараз:
Майкл Уінслоу.
Тоді:
Зараз:
Стів Гуттенберг.
Тоді:
Зараз:
Кім Кетролл.
Тоді:
Зараз:
Девід Граф.
Тоді:
Помер в 2001 році.
Скотт Томсон.
Тоді:
Зараз:
Джордж Гейнтс.
Тоді:
Зараз:
Коллін Кемп.
Тоді:
Зараз:
Дж. У. Бейлі.
Тоді:
Зараз:
Донован Скотт.
Тоді:
Зараз:
Бубба Сміт.
Тоді:
Помер У 2011 році.
Тім Казурінскі.
Тоді:
Зараз:
Маріон Ремсі.
Тоді:
Зараз:
Ленс Кінсі.
Тоді:
Зараз:
Арт Метрано.
Тоді:
Зараз:
Рибка Лассарда.
Тоді:
Зараз:
Бар "Голуба Устриця".
Тоді:
Зараз:
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