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Давайте згадаємо чудовий фільм за участю прикольних поліцейських, які постійно потрапляли у всякі колотнечі.

Подивимося, якими були ці відважні хлопці і якими стали.


pin Почнемо з прекрасної Леслі Істербрук

Тоді:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

Зараз:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

 

 

pin Боб Голдтуейт.

Тоді:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

Зараз:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

 

 

pin Майкл Уінслоу.

Тоді:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

Зараз:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

 

 

pin Стів Гуттенберг.

Тоді:

 Стів Гутенберг

Зараз:

Стів Гутенберг

 

 

pin Кім Кетролл.

Тоді:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

Зараз:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

 

 

pin Девід Граф.

Тоді:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

Помер в 2001 році.

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

 

 

pin Скотт Томсон.

Тоді:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

Зараз:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

 

 

pin Джордж Гейнтс.

Тоді:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

Зараз:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

 

pin Коллін Кемп.

Тоді:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

Зараз:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

 

 

 pin Дж. У. Бейлі.

Тоді:

 Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

Зараз:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

 

 

pin Донован Скотт.

Тоді:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

Зараз:

 Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

 

 

pin Бубба Сміт.

Тоді:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

Помер У 2011 році. 

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

 

 

pin Тім Казурінскі.  

Тоді:

 Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

Зараз:

 Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

 

 

pin Маріон Ремсі.

Тоді:

 Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

 Зараз:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

 

 

pin Ленс Кінсі. 

Тоді:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

Зараз:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

 

 

pin Арт Метрано.

Тоді:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

Зараз:

 Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

 

 

pin Рибка Лассарда.

Тоді:

 Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

Зараз:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

 

 

pin Бар "Голуба Устриця". 

Тоді:

Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

Зараз:

 Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

 

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