 Поліцейська академія. Як було і як стало. 36 фото.

Давайте згадаємо чудовий фільм за участю прикольних поліцейських, які постійно потрапляли у всякі колотнечі.

Подивимося, якими були ці відважні хлопці і якими стали.



Почнемо з прекрасної Леслі Істербрук

Тоді:

Зараз:

Боб Голдтуейт.

Тоді:

Зараз:

Майкл Уінслоу.

Тоді:

Зараз:

Стів Гуттенберг.

Тоді:

Зараз:

Кім Кетролл.

Тоді:

Зараз:

Девід Граф.

Тоді:

Помер в 2001 році.

Скотт Томсон.

Тоді:

Зараз:

Джордж Гейнтс.

Тоді:

Зараз:

Коллін Кемп.

Тоді:

Зараз:

Дж. У. Бейлі.

Тоді:

Зараз:

Донован Скотт.

Тоді:

Зараз:

Бубба Сміт.

Тоді:

Помер У 2011 році.

Тім Казурінскі.

Тоді:

Зараз:

Маріон Ремсі.

Тоді:

Зараз:

Ленс Кінсі.

Тоді:

Зараз:

Арт Метрано.

Тоді:

Зараз:

Рибка Лассарда.

Тоді:

Зараз:

Бар "Голуба Устриця".

Тоді:

Зараз:

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