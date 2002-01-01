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Мабуть, не знайдеться жодної людини, яка б не знала хто такий Гаррі Поттер. Фільми про пригоди юного мага викликали справжній фурор. Буде цікаво подивитися, що ж залишилося за кадром.

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

 

1. Секрет Дамблдора.

На роль Дамблдора спочатку був затверджений Річард Харріс, якого ви могли бачити в першій частині фільму. У серпні 2002 року актор раптово помер, і на його місце прийшов Майкл Гембон. До речі, за словами Джоан Роулінг, вона завжди представляла Дамблдора геєм, хоча ніяких прямих вказівок на цей факт в книзі немає.

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

 

2. Один поцілунок і 3000 актрис.

На проби Чжоу Чанг пробувалися близько трьох тисяч юних актрис, які жадали поцілуватися з великим Гаррі Поттером. Ну або хоча б з Деніелом Редкліффом. Кеті Льюнг (Чжоу Чанг) змогла обійти інших претенденток

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

 

3. Дублери і дублерші. Кого більше?

У зйомках саги про хлопчика-чарівника брали участь 3 дублерші Емми Уотсон, а ось у Редкліффа був всього один дублер.

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

 

4. Тільки англійці.

До початку роботи над «Філософським каменем» Роулінг попередила продюсерів: весь акторський склад повинен бути родом з Великобританії, інакше фільму не буде. Продюсери змогли підібрати блискучих акторів. Так, у фільмі зіграли Хелена Бонем Картер, Гері Олдман, Алан Рікман, Джейсон Айзекс і багато інших. Актори інших національностей з'являються лише у «В'язні Азкабана», так як того вимагав сценарій.

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

 

5. Школу чарівництва створили 88 художників.

Для зйомок загального плану школи чарівництва була використана модель в пропорціях 1:24, над якою працювали 88 художників. Творець ідеї декорації, дизайнер Стюарт Крейг, був нагороджений премією Британської академії кіно.

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

 

6. Як видалили ніс Волан-де-Морту.

Щоб зробити Волан-де-Морта безносим, на обличчя Рейфа Файнса прикріпили різнокольорові точки, які служили своєрідними маркерами для подальшої комп'ютерної обробки. А в іншому страхітливий вигляд злого чарівника - заслуга гримерів.

Волан-де-Морт

 

7. Зелений вир пам'яті.

Схожа технологія використовувалася у Вирі пам'яті - на дно чаші був поміщений зелений екран, на який при роботі над спецефектами було накладено відеоряд спогадів.

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

 

8. Як тенісний м'ячик став ельфом.

Таких персонажів, як Ельф Доббі, знімали частинами, а потім моделювали на комп'ютері. Під час зйомок тіло ельфа заміняв тенісний м'ячик на довгій палиці. Саме з цією конструкцією актори розмовляли перед камерою.

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

 

9. Автомобіль зі спогадів.

Літаючий автомобіль батька Рона Візлі з «Таємної кімнати» був створений за спогадами Джоан Роулінг - в молодості вона водила такий же форд небесно-блакитного кольору. Під час зйомок сцени з гримучою вербою, Руперт Грін і Деніел Редкліфф знищили 14 однакових машин.

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

 

10. Дебют Роберта Паттінсона.

Седріка Дігорі з «Кубка вогню» зіграла майбутня зірка «Сутінків» Роберт Паттінсон. Це стало його першою серйозною роллю в кіно. 

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

 

11. Два будинки для гіганта.

Щоб актор Роббі Колтрейн, який грав Хагріда, виглядав в кадрі велетнем, для сцен в повний зріст йому підібрали дублера висотою 210 сантиметрів. До того ж декоратори пішли на хитрість: вони зробили дві хатини, одну нормального розміру (в ній знімали внутрішній план), і другу, меншу, щоб Хагрід поряд з нею виглядав гігантом.

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

 

12. Оптичні ілюзії можуть нове зробити старим.

Щоб будинок сімейства Візлі виглядав старим, стіни його кімнат були розміщені під різними кутами.

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

 

 

13. 200 людських ніг для одного павука.

Щоб привести в дію механізм, який зображає гігантського павука Арагога, знадобилось 100 чоловік.

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

 

14. Довгобуд на алеї Діаґон.

Багато часу зайняла підготовка декорацій Косого провулка, наприклад, на створення одних тільки декорацій магазинчика близнюків Візлі було витрачено 3 місяці.

алеї Діаґон

 

15. 40 тисяч «чарівних вредилок» на складі.

Весь реквізит з восьми фільмів про Гаррі Поттера зберігається на п'яти величезних складах. До цього числа входять кілька тисяч предметів меблів, 12 тисяч виготовлених вручну книжкових томів, 40 тисяч «чарівних вредилок» з магазину Візлі.

Ось ще декілька фотографій зі знімального майданчика «Гаррі Поттера».

чарівних вреділок

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

 

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

 

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

 

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

 

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

 

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

 

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

 

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

 

15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»

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