Деталі
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Запам'ятовуваність логотипу є важливою частиною впізнаваності бренду. На жаль не всі компанії розуміють, як зробити це правильно.

Ось найневдаліші логотипи, які були створені.

 

1. Управління державної торгівлі.

Це відділення Міністерства фінансів змушене було прибрати свій логотип, після того, як хтось помітив, як виглядає логотип, якщо повернути його на 90 градусів.

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2. Інститут східних досліджень, Університет Санта-Катаріни.

Передбачалося, що це храм, що знаходиться перед висхідним Сонцем.

logotip

 

 

3. Педіатрична клініка Арлінгтона.

Можливо, це не найпопулярніша педіатрична клініка в світі.

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4. Архієпископська комісія у справах молоді католицької церкви.

Цей логотип був розроблений в 1973 році.

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5. Супутникове телебачення Mont-sat.

Цей польський супутник виглядає дуже задоволеним самим собою.

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6. Танцювальні заняття джазу для дітей.

Можливо, ви не відразу це побачите, але сконцентруйтеся на негативному просторі.

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7. Олімпійські ігри в Лондоні 2012 року.

Деякі вважали, що логотип Олімпійських ігор в Лондоні 2012 року виглядав як розбита свастика. Іран навіть погрожував бойкотувати олімпіаду, так як вони побачили слово "Сіон".

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8. Стоматологічна клініка.

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9. Кафе "Випічка мами" в Греції.

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10. А - стиль.

У 1991 році компанія з виробництва одягу А-Стиль створили стилізований логотип літери «А». Щоправда, складається враження, що це просто 2 людини, які займаються сексом. До речі, даний ефект був створений як жарт. Хоча донині люди як і раніше думають, що це вийшло випадково.

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