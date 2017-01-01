Україну на міжнародному музичному конкурсі «Євробачення-2017» представить рок-гурт O.Torvald c піснею Time (Час). Таке рішення було прийнято 25 лютого, за підсумками національного відбіркового конкурсу.

Як сказав лідер групи Женя Галич це пісня про те, що час не можна повернути і треба цінувати кожну мить свого життя. «Пам'ятати та шанувати минуле або мріяти про майбутнє — важливо, але відчувати життя прямо зараз — найголовніше. Цінність часу неможливо перебільшити».

Відео: телеканал СТБ.

Всього у фіналі національного відбіркового конкурсу змагалися шість учасників. Крім O.Torvald право виходу на сцену «Євробачення-2017» відстоювали гурт «Сальто назад», виконавці Melovin і Rozhden, співачки Illaria та Tayanna.

Конкурс пройде в Києві. Дати півфіналів — 9 травня та 11 травня, фінал відбудеться 13 травня.