Винахід колеса є найбільшим досягненням в області механіки за всю багатовікову історію людства. Вважається, що з'явився цей найдавніший пристрій в бронзовому столітті.

Згідно з археологічними дослідженнями перші стародавні колеса відносяться до періоду 3500-1000 до н. е. і знайдені в місцях, де був досить високий рівень цивілізації, де люди були знайомі з металом, освоїли виплавку з нього різних металевих виробів.

Так, в Месопотамії обробка металу досягла найвищого рівня розвитку і дала поштовх до появи перших колісних возів. Створення перших двох і чотириколісних возів відносять до 3500 року до н. е., вони були знайдені в Месопотамії на місці, де було древнє місто Кіш.

Припускають, що прообразом колеса були колоди-катки, які клали під важкі кам'яні брили, човни, стовбури дерев або інші вантажі, які необхідно було переміщати на великі відстані. Можливо тоді з'явилися перші спостереження за обертовими тілами і їх властивостями.

Згодом було помічено, що каток з більш тонкою серединою, ніж по краях, пересувався більш рівномірно, його менше заносило в сторони. Завдяки таким спостереженням катки стали обпалювати по середині, роблячи їх тоншими, а краї залишалися без змін.

Сьогодні таке пристосування називається «скат». Подальші удосконалення привели до того, що від колоди залишилося на кінцях два валика, а між ними - тонка вісь. Пізніше валики стали робити окремо, а потім вони жорстко кріпилися з віссю.

Так з'явилося колесо і перший візок. Жорстке кріплення коліс з віссю призводило до того, що вони оберталися разом з нею. Це пристосування було зручне при русі воза по прямій дорозі, на поворотах же, де вони обертаються з різною швидкістю, важко навантажений віз міг зламатися або перевернутися.

Колеса вирізали з цілого стовбура дерева, через що колеса і вози були дуже важкими. Для пересування в такі вози стали запрягати тварин. Візок з такими колесами був знайдений під час розкопок в стародавньому індійському місті Махенджо-Даро.

Щоб зменшити вагу колеса, в ньому почали робити вирізи, та зміцнювали поперечними скріпами для жорсткості. Після того, як люди освоїли метал і навчилися виплавляти різні металеві вироби, з'явилося колесо з металевим ободом і спицями. Це колесо було захищене від ударів об каміння і оберталося набагато швидше.

Величезним досягненням став винахід колеса з ступицею, яка насаджувалася на нерухому вісь. Колеса при цьому оберталися незалежно один від одного. Для того, щоб зменшити тертя колеса об вісь, її змащували дьогтем або жиром. Запрягнувши у вози коней, збільшувалася швидкість їх пересування. Поява транспортних засобів спричинила за собою будівництво перших доріг і перших мостів.

Крім використання колеса, як транспортного засобу, воно знайшло застосування і в інших сферах життя. Так, використання колеса в гончарному крузі теж відноситься до бронзового віку. Водяне колесо використовували стародавні римляни ще в першому столітті до нашої ери. Ровесницею залізного віку вважають прядку, яку винайшли в Індії або іншій країні Азії близько 1000 років до нашої ери. Вітряк з колесом на вертикальній осі існував в Персії вже в Х столітті, в Європі він з'явився в ХII столітті, правда колесо кріпилося на горизонтальний вал.

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