 винаходи людства. винахід колеса

Винахід колеса є найбільшим досягненням в області механіки за всю багатовікову історію людства. Вважається, що з'явився цей найдавніший пристрій в бронзовому столітті.

Згідно з археологічними дослідженнями перші стародавні колеса відносяться до періоду 3500-1000 до н. е. і знайдені в місцях, де був досить високий рівень цивілізації, де люди були знайомі з металом, освоїли виплавку з нього різних металевих виробів.

 

Так, в Месопотамії обробка металу досягла найвищого рівня розвитку і дала поштовх до появи перших колісних возів. Створення перших двох і чотириколісних возів відносять до 3500 року до н. е., вони були знайдені в Месопотамії на місці, де було древнє місто Кіш.

Припускають, що прообразом колеса були колоди-катки, які клали під важкі кам'яні брили, човни, стовбури дерев або інші вантажі, які необхідно було переміщати на великі відстані. Можливо тоді з'явилися перші спостереження за обертовими тілами і їх властивостями.

винаходи людства. винахід колеса

 

Згодом було помічено, що каток з більш тонкою серединою, ніж по краях, пересувався більш рівномірно, його менше заносило в сторони. Завдяки таким спостереженням катки стали обпалювати по середині, роблячи їх тоншими, а краї залишалися без змін.

Сьогодні таке пристосування називається «скат». Подальші удосконалення привели до того, що від колоди залишилося на кінцях два валика, а між ними - тонка вісь. Пізніше валики стали робити окремо, а потім вони жорстко кріпилися з віссю.

винаходи людства. винахід колеса

 

Так з'явилося колесо і перший візок. Жорстке кріплення коліс з віссю призводило до того, що вони оберталися разом з нею. Це пристосування було зручне при русі воза по прямій дорозі, на поворотах же, де вони обертаються з різною швидкістю, важко навантажений віз міг зламатися або перевернутися.

Колеса вирізали з цілого стовбура дерева, через що колеса і вози були дуже важкими. Для пересування в такі вози стали запрягати тварин. Візок з такими колесами був знайдений під час розкопок в стародавньому індійському місті Махенджо-Даро.

винаходи людства. винахід колеса

 

Щоб зменшити вагу колеса, в ньому почали робити вирізи, та зміцнювали поперечними скріпами для жорсткості. Після того, як люди освоїли метал і навчилися виплавляти різні металеві вироби, з'явилося колесо з металевим ободом і спицями. Це колесо було захищене від ударів об каміння і оберталося набагато швидше.

винаходи людства. винахід колеса

 

Величезним досягненням став винахід колеса з ступицею, яка насаджувалася на нерухому вісь. Колеса при цьому оберталися незалежно один від одного. Для того, щоб зменшити тертя колеса об вісь, її змащували дьогтем або жиром. Запрягнувши у вози коней, збільшувалася швидкість їх пересування. Поява транспортних засобів спричинила за собою будівництво перших доріг і перших мостів.

винаходи людства. винахід колеса

Крім використання колеса, як транспортного засобу, воно знайшло застосування і в інших сферах життя. Так, використання колеса в гончарному крузі теж відноситься до бронзового віку. Водяне колесо використовували стародавні римляни ще в першому столітті до нашої ери. Ровесницею залізного віку вважають прядку, яку винайшли в Індії або іншій країні Азії близько 1000 років до нашої ери. Вітряк з колесом на вертикальній осі існував в Персії вже в Х столітті, в Європі він з'явився в ХII столітті, правда колесо кріпилося на горизонтальний вал. 

Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка, залиште свої коментарі або відгуки.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

Схожі статті

Цікаві факти про винаходи людства

Цікаві факти про винаходи людства.

Цікаві факти

Цікаві наукові факти.

винаходи

Винаходи за які потрібно подякувати арабам.

винаходи

Цікаві винаходи XX століття.

наса

12 дивовижних винаходів НАСА, які змінили наше повсякденне життя.

винаходи людства. винахід лука і стріл

Історія винаходу лука.

Випадкові статті

Люди які вижили на безлюдному острові

Люди які вижили на безлюдному острові

Цікаві факти з життя відомих людей

Цікаві факти з життя відомих людей. (випуск №3)

6789987

Закон Парето і як його зрозуміти.

безос, гейтс

Засновник Amazon, став найбагатшою людиною в світі.

Міжнародні дні

Які міжнародні свята ми святкуємо протягом року.

У Європі є країна яку можна зняти в оренду

У Європі є країна яку можна зняти в оренду

Рубрики

Популярне

Цікаві факти про винаходи людства

Цікаві факти про винаходи людства.

Цікаві факти про тварин.

Цікаві факти про тварин.

Цікаві факти про Японію

Цікаві факти про Японію

Цікаві факти про воду.

Цікаві факти про воду.

Цікаві факти про рослини.

Цікаві факти про рослини.

Що робити, якщо розбився градусник.

Що робити, якщо розбився градусник.

Цікаві факти про Китай.

Цікаві факти про Китай.

Цікаві факти про Африку

Цікаві факти про Африку.

Планети Сонячної системи.

Планети Сонячної системи.

Цікаві факти про Німеччину

Цікаві факти про Німеччину, та німців.

Цікаві факти про Україну.

Цікаві факти про Україну.

дивні закони

Дивні та смішні закони з усього світу.

Цікаві факти про гриби.

Цікаві факти про гриби.

цікаві факти про індію

Неймовірні факти про Індію, які ви наврядчи знали.

Цікаві факти про космос.

Цікаві факти про космос.

Цікаві факти

Цікаві факти з життя відомих людей. (випуск №1)

Найцікавіші факти про Францію

Найцікавіші факти про Францію

Цікаві факти про Великобританію

Цікаві факти про Великобританію.

Незвичайні звичаї і традиції народів світу.

Дивні звичаї і традиції народів світу.

Дивовижні факти про Чорне море

Дивовижні факти про Чорне море

Нове на сайті

винаходи людства. винахід лука і стріл

Історія винаходу лука.

Цікаві факти про хелловін

Цікаві факти про Хелловін.

Цікаві факти про австрію

Цікаві факти про Австрію.

Цікаві факти про сонце

Цікаві факти про сонце.

Цікаві факти про гриби

Дивовижні факти про гриби.

10 цікавих фактів про Христофора Колумба.

10 цікавих фактів про Христофора Колумба.

﻿
Копіювання матеріалів сайту допускається лише при наявності активного посилання на сайт tut-cikavo.com | Всі права захищено | tutcikave@gmail.com