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 Цікаві факти про сіль

Пропонуємо добірку цікавих і маловідомих фактів про сіль, знання яких не тільки розширить ваш кругозір, але і дозволить блиснути при нагоді ерудицією.

• У середні віки сіль була настільки дорогою, що її іноді називали "білим золотом".

Хлорид натрію (сіль) утворюється при взаємодії металевого натрію з газоподібним хлором. Це єдина порода подібного плану, яка регулярно поїдається людьми.

Колись Пол Брегг вважав, що людина цілком спокійно може обійтися без солі. Цю теорію намагалися навіть довести, але не враховували того факту, що майже всі речовини, які людина споживає в їжу містять сіль. 

Щоденна норма споживання солі в холодних країнах становить 3-5 грам, в жарких же країнах - це 20 грам. Така різниця пов'язана з підвищеним потовиділенням, тому що з потом виходить досить багато солі з організму людини.

В Світі існує величезна кількість солей, які можуть заміняти один одного, проте, люди звикли вживати в їжу хлористий натрій, смак якого в усіх країнах називають солоним.

Куховарська сіль - це хороший антисептик, який перешкоджає процесам гниття. Саме тому її використовують при заготовках консервантів на зиму. І саме з цієї причини відкриті рани (мозолі) у людей, відпочиваючих на курортах, не тільки не гояться через роз'їдання їх солоною водою моря, але і не запалюються, тому що сіль вбиває всі бактерії.

Якщо з жаби випустити всю кров, то вона «помре»: не буде рухатися, припинитися дихання, зупиниться серце. Однак, якщо її судини наповнити розчиненою у воді кухонною сіллю, то вона оживе: м'язи почнуть скорочуватися, серце знову заб'ється і «мрець» задихає.

Якщо до льоду (0 градусів Цельсія) додати одну двадцяту солі, то лід перетворитися в воду, і її температура кристалізації знизиться на 1-3 градуси. Саме тому проїжджу частину при ожеледі посипають сіллю, яка і розтоплює лід і злежаний сніг.

В Індії вираз «я їм його сіль» означає, що «він мене утримує і я йому зобов'язаний».

В середні віки ціна солі була настільки висока, що вона грала роль грошей, як і інші цінні предмети.

До недавнього часу соління було основним способом тривалого зберігання харчових продуктів

Мистецтво солити м'ясо і рибу було відомо з найдавніших часів. За словами Геродота, воно було сильно поширене в Єгипті, де були організовані спеціальні рибосольні. Крім того, єгиптяни солили перепілок, качок та іншу дрібну птицю.

Кухонна сіль - це єдина мінеральна речовина, яку людина вживає в чистому вигляді.

Додаючи до їжі щодня близько 20 грамів солі, людина з'їдає в середньому в рік 7-8 кілограмів солі. До сімдесяти років життя це число складе півтони.

Аж до початку 20 століття фунт солі був основною валютою в Абіссінії (нині Ефіопія).

Сіль настільки важлива для людського організму, що якщо випити дуже велику кількість води, то вона вимиє сіль і може трапитися летальна гіпонатріємія.

Морська сіль хорошої якості містить велику кількість важливих мінералів для організму. 

Чорну сіль виготовляють в Індії за допомогою змішування солоної води з насінням Харада. Суміш залишають після цього випаровуватися, в результаті виходять чорні шматки солі. Далі з сіллю проводяться деякі маніпуляції, в результаті чого виходить рожевий порошок.

До того, як біблійний іудаїзм припинив своє існування, сіль змішували з жертвопринесеннями тварин. Сіль також була символом мудрості і розсудливості.

На початку 1800-х років сіль була в 4 рази дорожча, ніж яловичина.

Тільки 6 відсотків всієї видобутої солі використовується в харчових цілях, ще 17 відсотків часто використовується для боротьби з обмерзанням вулиць і доріг в зимовий період.

У кінці 17 століття сіль була головним вантажем, який перевозили з країн Карибського басейну в Північну Америку. Вона використовувалася для засолювання найдешевших сортів риби, якою годували рабів на цукрових плантаціях. 

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